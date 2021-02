Xiaomi Mi 11 Ultra : mini écran arrière, zoom 120X, batterie 5000 mAh, une vidéo dévoile tout

Le Xiaomi Mi 11 Ultra se dévoile dans une vidéo de prise en main apparue sur YouTube. La séquence confirme plusieurs points clés de la fiche technique et révèle le design du smartphone. On y découvre surtout un étonnant écran secondaire sur la face arrière.

Annoncé fin décembre 2020 en Chine, le Xiaomi Mi 11 a récemment été dévoilé en France lors d'une nouvelle conférence. Le smartphone se distingue grâce à son Snapdragon 888, une charge rapide de 55W en filaire, un écran AMOLED de 6,81″ WQHD+ qui bénéficie d'une vitesse de rafraîchissement de 120 Hz et un triple capteur photo. Il sera vendu au prix de 749 € en Europe.

Contre toute attente, la marque chinoise n'a pas profité de la conférence pour annoncer les autres déclinaisons du Mi 11, dont le Mi 11 Pro, le Mi 11 Lite et le Mi 11 Ultra. Ce dernier modèle, très haut de gamme, a déjà fait l'objet de plusieurs fuites. On sait déjà que le Mi 11 Ultra profite d'un écran 2K 120 Hz, d'une technologie de recharge sans fil 67W inédite, et de 16 Go de RAM.

Une vidéo de prise en main dévoile le design du Xiaomi Mi 11 Ultra

Plus récemment, Phone Buff PH, un Youtubeur philippin réputé, a publié une vidéo de prise en main mettant en scène deux Mi 11 Ultra. Dans la séquence de 10 minutes, visible ci-dessous, le vidéaste manipule deux versions du smartphone, une édition noire et une variante blanche.

Tout d'abord, la vidéo confirme plusieurs points de la fiche technique. Le Mi 11 Ultra est alimenté par une batterie de 5000 mAh et sublimé par un écran OLED incurvé QHD+ 120 Hz. Sur la face arrière, on trouve un triple capteur photo composé d'un capteur principal de 50 mégapixels, d'un second module grand angle de 48 mégapixels, et d'un objectif périscopique de 48 mégapixels. Xiaomi propose un zoom numérique x120, dont il est fait mention sur le bloc photo.

Surtout, le constructeur chinois intègre un écran secondaire dans le bloc photo proéminent. Ce mini écran LCD permet visiblement d'afficher n'importe quelle application Android. On imagine que cette dalle tactile permettra d'assister l'utilisateur lors de la prise d'un selfie avec la caméra arrière.

Pour l'heure, on ignore quand Xiaomi annoncera le Mi 11 Ultra. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.