Xiaomi : Le Mi Mix 4 pourrait marcher sur les plates-bandes du P40 et du S20

Le Xiaomi Mi Mix 4 fait à nouveau parler de lui. Selon le site chinois MyDrivers, le prochain smartphone de la gamme aurait été développé pour se frotter aux Huawei P40. Le constructeur espère ainsi concurrencer son rival sur le segment des appareils haut de gamme.

Les Mi Mix se sont toujours imposés comme les fers de lance de Xiaomi, des smartphones à la pointe dotés des dernières avancées technologiques du constructeur. Ces appareils ont aidé à la popularisation du design plein écran avec le premier Mi Mix et le concept Mi Mix Alpha en est le paroxysme, avec son écran qui recouvre le châssis à 360°.

Seulement, la sortie du Mi Mix Alpha a été repoussée à une date indéterminée. De fait, le dernier smartphone estampillé Mi Mix reste le Mi Mix 3 5G, sorti en début d’année 2019. Depuis, les aficionados de la marque attendent avec impatience son successeur : le Mi Mix 4. Alors que le constructeur avait prévu son lancement en septembre 2019, il a été décalé au profit du Mi Mix Alpha.

Et si depuis le Mi Mix 4 se fait plutôt discret, de nombreux articles de la presse chinoise viennent régulièrement rappeler que l’entreprise n’a pas abandonné son smartphone, au contraire. On a par exemple appris récemment que le Mi Mix 4 serait équipé d’un écran 120 Hz ultra incurvé. Et en ce mardi 9 juin, c’est au tour du site MyDrivers de nous donner des nouvelles du futur flagship.

Un smartphone prêt à concurrencer les P40 de Huawei

Selon la publication chinoise, le nouveau vice-président et directeur du marketing de Xiaomi, Yang Zhe, doit justement s’assurer du développement et du lancement du Mi Mix 4. L’article précise d’ailleurs que le smartphone a été pensé pour venir concurrencer la gamme des Huawei P40, ce qui suggère qu’il s’agira bel et bien d’un appareil haut de gamme.

En outre, le papier vient corroborer de précédentes rumeurs sur les caractéristiques techniques de l’appareil. Ainsi, le Mi Mix 4 serait bien équipé d’une dalle ultra incurvée de 120 Hz, et il serait compatible avec la recharge sans fil 40W. Enfin, une version Pro du Mi Mix 4 serait également dans les tuyaux. Comme toute information non officielle, il convient de prendre ces révélations avec des pincettes. Reste que les articles au sujet du Mi Mix 4 se multiplient ces derniers mois, nous laissant ainsi de l’espoir quant à l’arrivée prochaine du Mi Mix 4.

À lire également : Xiaomi Mi MIX 4 – il apparaît sur Geekbench, mais les détails manquent de crédibilité

Source : MyDrivers