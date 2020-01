Xiaomi retarde le lancement du Mi Mix Alpha, son concept phone futuriste

En septembre dernier, Xioami dévoilait le Mi Mix Alpha, son concept phone futuriste dont le lancement était initialement prévu pour décembre 2019. Sa sortie est désormais retardée et le constructeur affirme vouloir lancer le smartphone le plus tôt possible mais n’a aucune indication quant à sa date de sortie.

La technologie des écrans flexibles a ouvert la voie à une toute nouvelle génération de smartphones pliables. Plutôt que de se lancer dans le sillage tracé par le Galaxy Fold et le Mate X, Xiaomi a décidé de proposer quelque chose de différent. Le Mi Mix Alpha, un smartphone unique en son genre arbore un écran qui recouvre le châssis à 360°. Le constructeur se targue d’avoir imaginé le premier smartphone d’un ratio écran/corps de 186 %.

Seulement, le Mi Mix Alpha est toujours à un stade de prototype et il nous tarde de prendre en main cet appareil et surtout d’apporter des réponses aux questions qui restent pour le moment en suspens, notamment en ce qui concerne l’ergonomie, mais aussi l’intérêt d’une telle proposition dans l’utilisation de tous les jours.

Xiaomi Mi Mix Alpha : la sortie est repoussée à une date indéterminée

Xiaomi retarde le lancement du Mi Mix Alpha qui n’est visiblement pas encore au point. Le constructeur a confié au site Abacus News qu’il n’était pas en mesure de donner une date de sortie approximative du smartphone alors que le lancement était initialement prévu pour décembre 2019. Pour calmer les ardeurs, la marque a indiqué il y a quelques jours dans un message publié sur son compte Weibo que le Mi Mix Alpha sortira bientôt. Abacus n’a pas réussi à obtenir une fenêtre de lancement plus précise.

Il se pourrait qu’il faille attendre quelques semaines ou au pire plusieurs mois. Outre sa conception unique, le Mi MIX Alpha était le premier smartphone à être annoncé avec un capteur photo de 108 MP mais le Mi Note 10 y a finalement eu droit bien avant. Ses autres caractéristiques ne sont pas moins impressionnantes. L’appareil est annoncé avec 12 Go de RAM, 512 Go de stockage, un SoC Snapdragon 855+ avec la 5G (sachant que les premiers flagship équipés du Snapdragon 865 arrivent bientôt), ainsi qu’une batterie de 4 050 mAh avec une charge rapide de 40 W. Son prix est de 19 999 yuan, ce qui correspond à peu plus de 2 500 euros.

Source : Abacus News