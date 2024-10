Xiaomi lance une nouvelle gamme de téléviseurs avec des écrans géants et des performances avancées

Xiaomi présente sa dernière série de téléviseurs, avec cinq nouveaux modèles intégrant des technologies de pointe pour offrir une qualité d’image et de son améliorée. Avec des tailles d’écran allant de 55 à 100 pouces, cette gamme s’adresse aux amateurs de grand écran et de divertissement immersif.

Xiaomi enrichit son offre de téléviseurs avec plusieurs nouveaux modèles, dont la Série Xiaomi TV S Mini LED 2025 et les TV Max 85” et 100” 2025. Cette nouvelle gamme est conçue pour proposer une qualité visuelle et sonore optimisée grâce à des technologies avancées, tout en visant différents usages, du cinéma à domicile au gaming.

La Série Xiaomi TV S Mini LED 2025 utilise une dalle 4K Mini LED pour des images plus nettes, avec des noirs profonds et des couleurs vives. Le modèle de 55 pouces, par exemple, intègre 308 zones de gradation locale pour une meilleure précision de contraste. L’algorithme HDR soutenu par l’intelligence artificielle ajuste les images pour un rendu plus immersif. Avec le HDR10+ et une couverture de 94 % de l’espace colorimétrique DCI-P3, cette série vise à fournir des couleurs réalistes et des détails précis.

Les TV Max 85 et 100 pouces misent sur un affichage XXL pour le cinéma et le gaming

Xiaomi avait déjà présenté les TV Max 85 et 100 pouces il y a quelques semaines, des modèles qui visent à offrir une immersion totale aux amateurs de cinéma et de jeux vidéo. Avec leurs écrans QLED 4K de très grande taille, ces téléviseurs garantissent des couleurs riches grâce à une couverture de 94 % de l’espace colorimétrique DCI-P3.

Leur taux de rafraîchissement de 144 Hz assure une fluidité d’affichage pour les contenus rapides, un atout pour les films d’action et les jeux. Compatibles avec Dolby Vision pour une précision d’image renforcée et Dolby Atmos pour un son enveloppant, les TV Max 85 et 100 sont pensées pour transformer le salon en véritable espace de divertissement.

Prix et disponibilité :

Les nouveaux modèles de téléviseurs Xiaomi sont disponibles aux tarifs suivants :

Xiaomi TV S Mini LED 55” 2025 : 599 €

Xiaomi TV S Mini LED 65” 2025 : 799 €

Xiaomi TV S Mini LED 75” 2025 : 999 €

Xiaomi TV Max 85” 2025 : 1 299 €

Xiaomi TV Max 100” 2025 : 1 999 €

Pour toute commande de la TV Max 85” avant le 28 novembre, Xiaomi offre un moniteur A27i d’une valeur de 119,99 €. Pour la TV Max 100”, un moniteur G27i d’une valeur de 149 € est offert. Les acheteurs bénéficieront également d’un doublement des Mi Points pour les achats en ligne et pourront opter pour un service d’installation sur pied ou support mural pour les modèles de 85 et 100 pouces.