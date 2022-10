Canal+ augmente ses prix pour compenser le doublement de sa TVA

En juin 2022, Bercy a décidé d'augmenter la taux de TVA de Canal+. Alors que la chaîne cryptée négociait pour obtenir une réduction à 5,5%, elle s'est retrouvée avec un taux à 20 %. Sans surprise, Canal+ compte répercuter cette hausse sur les abonnés, même si la chaîne en absorbera une partie.

Fin décembre 2021, Canal+ était sur un petit nuage après la signature de l'accord prévoyant la mise en place d'une nouvelle chronologie des médias particulièrement avantageuse pour elle. Le groupe mené par Maxima Saada préserve sa position de principal financer du 7e art français, en échange d'un investissement de 200 millions d'euros par an sur trois ans pour participer à la production hexagonale.

En contrepartie, Canal+ a désormais le droit de diffuser les derniers films sortis au cinéma sur ses chaînes après un délai de six mois seulement, contre 15 mois pour Netflix et 17 mois pour Disney+ et Amazon Prime Video. Cependant et pour peser encore plus face aux géants américains du streaming, Canal+ avait entamé des négocations avec le ministère des Finances pour réduire son taux de TVA de 10 % à 5,5 %.

En juin 2022, l'administration a donné sa réponse : le taux de TVA de Canal+ passera à 20%. Aux yeux de Bercy, les services proposés par Canal+ se rapprochent de plus en plus de deux proposés par les plateformes de streaming. De fait, l'institution ne voyait pas pourquoi Canal+ échapperait au taux de TVA de 20 % appliqué à Netflix et consorts.

Canal+ augmente le prix de ses offres à cause du doublement de sa TVA

Sans surprise, Canal+ avait confirmé que cette hausse de la TVA allait se répercuter sur le prix de certaines de ses offres, notamment celles sans engagement. Et bien justement, les nouveaux tarifs commencent à être appliqués. La formule Pack Ciné Series pour les – 26 ans est la première concernée. Jusqu'alors affichée à 20,49 € par mois, la facture passe désormais à 22,99 € par mois comme l'a dévoilé Canal+ dans un mail adressé aux utilisateurs.

“Vous bénéficiez actuellement de l'offre – 26 ans Canal+ et nous espérons que vous profitez pleinement de vos programmes. A compter de votre prochaine date de renouvellement mensuel, et conformément à vos conditions générales d'abonnement l'Offre – 26 ans Canal+ Ciné Séries sera reconduite pour des durées successives d'un mois au tarif hors promotions et hors options de 22,99 €”, écrit la chaîne cryptée.

Bonjour, le taux de TVA applicable à certaines de nos offres étant désormais de 20%, cette augmentation nous contraint à augmenter le tarif de votre abonnement, CANAL+ collectant la TVA pour le compte du Trésor Public. Je vous présente nos excuses pour la gêne occasionnée. 😳 — INFO ABONNE CANAL+ (@InfoAbonneCanal) October 26, 2022

On regrettera le flagrant manque de transparence dans le mail de Canal+, qui évite de rappeler le prix précédent et surtout qui occulte totalement les raisons de cette augmentation, en l'occurence la hausse de son taux de TVA. Des utilisateurs ont d'ailleurs cherché à contacter Canal+ sur les réseaux sociaux afin d'en savoir plus sur ces nouveaux prix.

Via le compte Twitter Info Abonné Canal+, la chaîne s'est montrée plus loquace : “Bonjour, le taux de TVA applicable à certains de nos offres étant désormais de 20%, cette augmentation nous contraint à augmenter le tarif de votre abonnement, Canal+ collectant la TVA pour le compte du Trésor Public. Je vous présente nos excuses pour la gêne occasionnée”. Il y a fort à parier que d'autres offres sans engagement comme celle proposant la chaîne Canal+ subissent également des augmentations similaires dans le courant de l'année 2023.