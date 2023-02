Google présente son nouveau moteur de recherche dopé à l’intelligence artificielle

Le patron de la recherche chez Google, Prabhakar Raghavan, a présenté en détail sa nouvelle technologie conversationnelle Bard, le nouveau concurrent du célébrissime ChatGPT d’Open AI.

Alors que Microsoft vient tout juste d’intégrer l’intelligence artificielle derrière ChatGPT dans son navigateur Internet Edge ainsi que dans son moteur de recherche Bing, il devenait urgent pour Google de présenter sa propre alternative. Heureusement, le géant américain a donné une conférence à Paris dédiée à l’intelligence artificielle hier, à l’occasion de laquelle il a détaillé le fonctionnement de sa propre solution.

Prabhakar Raghavan, SVP chez Google, a déclaré que la société allait introduire « la magie de l'IA générative » directement dans son produit de recherche principal et utiliser l'intelligence artificielle pour ouvrir la voie à « la prochaine frontière de nos produits d'information ». Voici tout ce qu’il faut savoir à propos du moteur de recherche de nouvelle génération.

Comment fonctionne Bard, la nouvelle IA de Google ?

Il y a quelques jours, Google a évoqué pour la première fois une nouvelle IA nommée Bard, qui aura comme lourde tâche de venir rivaliser avec ChatGPT et sa récente intégration dans les produits de Microsoft. Google n’avait pas détaillé son fonctionnement, mais on sait désormais tout de la nouvelle intelligence artificielle.

Lors d'une brève présentation, Raghavan a montré des diapositives avec de nouveaux exemples des capacités de Bard. Le cadre de Google a indiqué que cette technologie permettrait au moteur de recherche de Google d'offrir des réponses plus complexes et conversationnelles aux requêtes, notamment en fournissant des puces indiquant les meilleures périodes de l'année pour voir diverses constellations et en présentant les avantages et les inconvénients de l'achat d'un véhicule électrique. Une diapositive montrait aussi comment Bard peut être utilisé pour planifier un voyage en Californie du Nord.

Google dévoile multisearch, qui combine des images et du texte dans une seule requête

« Le potentiel de l'IA générative va bien au-delà du langage et du texte », ajoute Raghavan, apportant également de nouveaux détails concernant sa technologie nommée « multisearch », qui permet de rechercher des informations « visuellement ». Google avait évoqué l’arrivée de cette fonctionnalité l’année dernière, qui exploite l’outil Google Lens pour permettre aux utilisateurs de rechercher des objets qu'ils voient, tout en ajoutant une requête textuelle pour obtenir des résultats plus précis et plus utiles.

« Avec l'IA générative, nous pouvons déjà automatiser des rotations à 360 degrés de baskets à partir d'une poignée de photos fixes, ce qui aurait auparavant nécessité que les commerçants utilisent des centaines de photos de produits et une technologie coûteuse », a déclaré Raghavan. « En regardant vers l'avenir, on peut imaginer comment l'IA générative permettra aux gens d'interagir avec l'information visuelle de manière entièrement nouvelle ».

La recherche multiple était jusqu’à présent disponible aux États-Unis et en Inde mais arrive désormais pour les utilisateurs mobiles du monde entier. Google a également évoqué une nouvelle option « multisearch near me » (recherche multiple près de chez moi) qui permet aux utilisateurs d'ouvrir l'application et de rechercher des commerces locaux et d'obtenir des informations à leur sujet, comme des évaluations ou l’affluence en temps réel. Cependant, cette fonctionnalité n’arrivera pas à l’échelle mondiale avant plusieurs mois.

Google Traduction a également été mis à l’honneur avec l’annonce d’améliorations dans la traduction contextuelle, notamment en anglais, français, allemand, japonais et espagnol, ainsi que la traduction à partir d’images.

Enfin, notons que Maps a lui aussi reçu des nouveautés. L’application disposera bientôt d'une nouvelle fonctionnalité appelée “Aperçu de directions” sur Android et iOS, qui permet de comprendre son trajet à partir de l'aperçu de l'itinéraire ou de l'écran de verrouillage et d'obtenir l'heure d'arrivée actualisée et les endroits où il faut tourner. Maps a également eu droit à une fonctionnalité dont nous parlions il y a quelques jours : la possibilité pour les conducteurs de voitures électriques de trouver des stations de recharge rapide sur leur trajet.