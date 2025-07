Le store Xiaomi profite de la fin du mois de juillet 2025 pour diminuer fortement le prix d'une de ses trottinettes électriques. Pendant quelques jours, l'Electric Scooter 4 de la marque chinoise bénéficie d'une jolie réduction de 140 euros.

Jusqu'au jeudi 31 juillet 2025, la boutique officielle Xiaomi vous permet de profiter d'une superbe offre sur l'achat de la Xiaomi Electric Scooter 4. Proposée dans un coloris noir, la trottinette est à 260,32 euros au lieu de 400,36 euros.

Les 140 euros de remise se font grâce à une remise immédiate de 40 euros de la part du Mi Store et à un coupon de réduction de 100 euros. À titre d'information, le coupon en question réservé aux anciens clients et disponible à cette adresse doit être activé en cliquant ou en appuyant sur le bouton ‘Utiliser'.

Le store Xiaomi brade sa trottinette Electric Scooter 4 à un super prix

Pour rappel, la Xiaomi Electric Scooter 4 sortie au cours du printemps 2023 est une trottinette capable d'accueillir une personne faisant un poids maximal de 110 kilos. D'un poids à vide de 17,2 kilos, l'engin électrique est doté d'un écran LED qui affiche diverses informations.

On peut aussi trouver une vitesse maximale de 25 km/h, une puissance maximale du moteur à 600 Watts et une autonomie de 35 km grâce à une batterie de 7650 mAh après un temps de charge estimé cinq heures.

Du côté des équipements, la trottinette du constructeur chinois inclut un phare avant et arrière, des réflecteurs frontaux, latéraux et arrières, deux pneus avant et arrière de 10 pouces, ainsi qu'un système de freinage antiblocage E-ABS pour la roue avant et à double-disque sur la roue arrière.

Pour terminer, la trottinette Electric Scooter 4 de Xiaomi est fournie avec un adaptateur secteur, une clé Allen en T, cinq vis et un câble antivol.