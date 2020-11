MIUI 12 : Xiaomi déploie la mise à jour Android 11 sur le Poco F2 Pro

Xiaomi vient de lancer le déploiement de la mise à jour MIUI 12 basée sur Android 11 sur le Poco F2 Pro. Après plusieurs semaines de programme beta, la marque chinoise propose enfin le firmware en version stable. On vous explique comment installer la mise à jour sur votre smartphone dès que possible.

Xiaomi a levé le voile sur MIUI 12 et ses nouveautés en mai dernier. Rapidement, la firme chinoise a déployé la mise à jour en version beta sur une poignée de téléphones de son catalogue. Plus récemment, le constructeur a lancé le déploiement de MIUI 12 en version finale et stable dans le cadre d’une nouvelle vague. Parmi les smartphones concernés par l’arrivée imminente d’Android 11, on trouve le Poco F2 Pro, le milieu de gamme de la filiale Poco. Celui-ci profitait déjà de la beta d’Android 11 depuis le mois de juin.

Comme le rapportent nos confères des XDA Developers, plusieurs internautes sur Reddit affirment avoir pu installer la mise à jour vers Android 11 sur leur Poco F2 Pro. Dans le détail, la mise à jour pèse 3 Go et intègre le patch de sécurité Android du mois d’octobre 2020. En fonction de votre pays de résidence, vous pourriez attendre plusieurs jours avant de recevoir le firmware.

Comment installer la mise à jour MIUI 12 sur votre Poco F2 Pro ?

Avant d’installer la mise à jour sur votre Poco F2 Pro, on vous conseille de réaliser une sauvegarde de votre smartphone et de son contenu. De plus, on vous invite à vérifier que votre smartphone dispose encore d’au moins 50% de batterie et de vous connecter à votre réseau WiFi avant de ne pas siphonner votre forfait mobile.

Rendez-vous dans les Paramètres de votre Poco F2 Pro

de votre Poco F2 Pro Allez ensuite dans À propos du téléphone

Sélectionnez Mise à jour système

Si une mise à jour est déjà disponible, il vous suffira ensuite de suivre les instructions à l’écran de votre téléphone

Parmi les nouveautés majeures de l’interface Android développée par Xiaomi, on trouve de nouvelles animations 3D du plus bel effet, un nouveau mode multitâche et un mode d’économie d’énergie plus efficace. Au total, 33 smartphones du catalogue Xiaomi, Poco et Redmi pourront installer MIUI 12. Avez-vous déjà pu installer la mise à jour sur votre téléphone ? On attend votre avis dans les commentaires.

Source : XDA Developers