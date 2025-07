Xiaomi révèle enfin quand ses voitures électriques arriveraient en France (vous risquez de trépigner d’impatience)

Le PDG de Xiaomi en dit plus sur le lancement de ses voitures électriques à l'international. Et dévoile une date indicative pour l'arrivée des SU7 et YU7 sur des marchés comme la France. Une chose est certaine : vous aurez probablement assez de temps pour faire les économies nécessaires… (ou vous rabattre sur un modèle concurrent).

La marque Xiaomi commence à concrétiser le futur lancement de ses voitures électriques à l'international. Le constructeur aux multiples activités est jusqu'ici surtout connu des français pour ses smartphones Android au rapport qualité-prix plutôt intéressant. La marque s'est embarquée depuis 2021 dans la construction automobile.

Un effort qui s'est d'abord traduit par la création d'une filiale dédiée, Xiaomi Auto. Immédiatement suivi par le développement de plusieurs véhicules. Le fruit de ces efforts s'est concrétisé de façon particulièrement rapide. Un succès en grande partie lié au choix d'externaliser la fabrication – assurée, en ce qui concerne les modèles actuels, par BAIC Motor. Au moment où nous écrivons ces lignes, deux modèles sont déjà commercialisé en Chine.

Le PDG de Xiaomi donne des infos sur l'arrivée de ses voitures à l'international

Le Xiaomi SU7, disponible depuis mars 2023 dans le pays, est une berline aux lignes épurées, disponible en quatre variantes SU7, SU7 Pro, SU7 Max et SU7 Ultra. Il est destiné à affronter directement la Tesla Model S. Alors que le Xiaomi YU7 est un SUV électrique tout juste lancé, similaire à la Tesla Model Y. Le succès du SU7 est au rendez-vous avec déjà plus de 150 000 ventes et des projections spectaculaires pour l'année 2025 et 2026.

Ce qui donne désormais le PDG de la marque Lei Jun la confiance nécessaire pour s'attaquer aux marchés internationaux – dont l'Europe. Au cours d'un livestream mercredi dernier, le responsable révèle ainsi que Xiaomi considèrera la commercialisation de ses voitures électriques à l'international à partir de 2027. Un horizon qui peut sembler long mais qui en réalité pose un défi majeur à la marque.

En Europe, en particulier, Xiaomi doit encore adapter ses voitures aux normes en vigueur. Et peut-être même développer des sites de production (ou nouer des partenariats) qui pourraient permettre aux véhicules d'être éligibles à des aides comme le bonus écologique.