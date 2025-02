Xiaomi 15 : voici la date de lancement des smartphones, mais l’Ultra pourrait décevoir

Xiaomi a annoncé le lancement global de sa série 15 pour le 2 mars, lors du MWC à Barcelone. L’Ultra, modèle phare, promet des innovations photo, mais suscite des interrogations sur son autonomie.

Dans un post sur X, la marque a non seulement dévoilé la date de son prochain événement dédié aux Xiaomi 15, mais également son slogan « See you at the pinnacle », visant à positionner l’Ultra en référence du marché. Ce modèle intégrera un capteur photo de 200 MP avec zoom périscope 4,3x (100 mm), déjà vanté par le PDG Lei Jun via un cliché nocturne partagé récemment. Les rendus officiels publiés par Android Headlines révèlent un design inspiré des appareils Leica, avec des bandes verticales bicolores et un module circulaire proéminent.

Cependant, des fuites indiquent que la version globale de l’Ultra embarquerait une batterie de 5 410 mAh, contre une capacité supérieure en Chine. Pour rappel, ce dernier devrait embarquer un accumulateur géant de 6000 mAh, mais nous n’y aurions étrangement pas droit en France. Il est possible que Xiaomi réserve sa meilleure technologie de batterie au marché local. Une tendance observée cette année sur le Honor Magic 7 Pro ou le Vivo X200 Pro, souvent liée à des contraintes logistiques ou réglementaires.

Un partie photo digne des meilleurs au détriment de l’autonomie ?

Si l’Ultra mise sur un quadruple module photo (dont un ultra-grand-angle et un téléobjectif 3x stabilisés), ses performances énergétiques divisent. La batterie, bien que compatible avec une charge filaire 90 W et sans fil 80 W, restera en retrait par rapport aux attentes. Les spécifications globales incluent également le Snapdragon 8 Elite, 16 Go de RAM et un écran LTPO AMOLED 6,73 pouces (3 200 x 1 440 px), avec taux de rafraîchissement adaptatif 120 Hz.

Le partenariat avec Leica, désormais étendu au design, se manifeste par un style rappelant les appareils photo traditionnels, même sans bouton dédié à l’obturateur. Une approche déjà explorée sur les séries 12S et 13 Ultra, mais poussée plus loin ici.

Reste à voir comment le public accueillera ces arbitrages. Avec un prix probablement élevé, que l’on attend à 1499 euros, l’Ultra devra convaincre malgré une autonomie rationalisée, dans un marché où OnePlus ou Oppo renforcent leurs propres modèles premium. La réponse le 2 mars, lors d’un événement où Xiaomi présentera aussi sa SU7 Ultra, la véhicule électrique aux multiples records.