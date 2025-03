Xiaomi 15 Ultra et Xiaomi 15 : jusqu’à 400€ de réduction et des accessoires gratuits !

Les Xiaomi 15 Ultra et Xiaomi 15 sont enfin là ! Pour leur lancement, Xiaomi vous gâte avec des remises allant jusqu’à 400€, des cadeaux exclusifs et des facilités de paiement. Une opportunité à saisir avant le 31 mars !

Le Xiaomi 15 Ultra et le Xiaomi 15 débarquent enfin en France ! Ces nouveaux smartphones ultra haut de gamme promettent des performances de pointe, un design raffiné et une expérience photographique inégalée. Pour leur lancement, Xiaomi frappe fort avec des offres exceptionnelles : réductions, bonus reprise et cadeaux exclusifs. Une occasion à ne pas manquer !

Xiaomi 15 et 15 Ultra : deux smartphones taillés pour l’excellence

Le Xiaomi 15 Ultra s'inscrit dans la lignée des modèles premium de la marque. Il est disponible en deux configurations : 16+512 Go et 16+1024 Go (exclusif à Mi.com et Amazon). Xiaomi met en avant ses performances avancées et un volet photographique optimisé, accompagné d’un Photography Kit offert pour parfaire l’expérience photo.

Le Xiaomi 15, plus accessible, est décliné en deux versions : 12+256 Go (exclusif à Mi.com et Amazon) et 12+512 Go (exclusif en coloris Liquid Silver chez Mi.com). Il se distingue par un design premium et une expérience photo améliorée, avec des accessoires offerts pour enrichir son usage.

300€ de bonus reprise et un Photography Kit offert avec le Xiaomi 15 Ultra

Pour fêter l’arrivée de ses nouveaux modèles, Xiaomi propose des promotions exclusives du 2 au 31 mars 2025.

En achetant un Xiaomi 15 Ultra, vous profitez d’une réduction immédiate de 100€ et d’un bonus reprise de 300€. Vous pouvez ainsi vous procurer :

Le Xiaomi 15 Ultra 16+512 Go à 1 103€ après bonus reprise et remise immédiate.

Le Xiaomi 15 Ultra 16+1024 Go (exclusif Mi.com & Amazon) à 1 303€ après bonus reprise et remise immédiate.

En bonus, Xiaomi offre un Photography Kit d’une valeur de 199€ pour maximiser votre créativité et profiter pleinement de l’appareil photo ultra performant du Xiaomi 15 Ultra.

200€ de bonus reprise + une montre et des écouteurs offert avec le Xiaomi 15

Le Xiaomi 15 bénéficie aussi de 100€ de remise immédiate et d’un bonus reprise de 200€, en plus de cadeaux offerts selon la configuration choisie. Vous pouvez ainsi vous procurer :

Le Xiaomi 15 12+256 Go (exclusif Mi.com & Amazon) à 703€ après bonus reprise et remise immédiate.

Le Xiaomi 15 12+512 Go (Liquid Silver, exclusif Mi.com) à 803€ après bonus reprise et remise immédiate.

En prime, pour l’achat d’un Xiaomi 15, vous recevrez deux cadeaux exclusifs :

Une montre connectée Xiaomi Watch S4 d’une valeur jusqu’à 169,99€

d’une valeur jusqu’à 169,99€ Des écouteurs Redmi Buds 6 Pro d’une valeur 79,99€

Coupons de réductions et Mi Points : des offres encore plus avantageuses

En plus des remises, Xiaomi propose des avantages exclusifs pour tout achat d’un Xiaomi 15 ou d’un Xiaomi 15 Ultra depuis sa boutique en ligne :

Un Coupon Nouvel Utilisateur pour une réduction de 100€ sur la première commande ou la possibilité d’utiliser 20 Mi Points pour une réduction de 200€

Le paiement en 3 ou 4 fois sans frais

L’offre Buy Together permettant d’ajouter une Xiaomi Pad 7 à 369€ (au lieu de 431€) ou un chargeur 67W à 9,99€ (au lieu de 49,99€)

Le doublement des Mi Points

Avec ces offres exceptionnelles disponibles jusqu'au 31 mars, c’est le moment idéal pour s’équiper des nouveaux Xiaomi 15 Ultra et Xiaomi 15 à un prix réduit. Profitez des réductions, des bonus reprise et des cadeaux offerts pour découvrir ces smartphones haut de gamme au meilleur tarif !

