Le Xiaomi 14T Pro devient ultra-accessible grâce à une remise hallucinante !

Vous recherchez un smartphone haut de gamme à un prix défiant toute concurrence ? Le Xiaomi 14T Pro, déjà proposé à un prix compétitif à la base, est actuellement à moitié prix.

C’est l’une des stars du catalogue de Xiaomi. Le 14T Pro séduit par ses caractéristiques haut de gamme et son prix concurrentiel. Et lorsqu’il est en promotion, son rapport qualité prix devient encore plus attractif.

Alors qu’il est normalement proposé à 899 euros, le Xiaomi Xiaomi 14T Pro est actuellement sous la barre des 500 euros dans sa version avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Il est affiché à 481,99 euros très exactement sur AliExpress, ce qui correspond à une réduction de plus 46%.

Le smartphone est livré depuis l'entrepôt français d'AliExpress dans un délai de 3 à 10 jours. Vous bénéficiez également d'un retour gratuit dans un délai de 90 jours suivant la réception du produit.

Xiaomi 14T Pro : un rapport qualité prix imbattable

Sous la barre des 500 euros, le Xiaomi 14T Pro s’impose comme l’un des meilleurs du marché, si ce n’est le meilleur. C’est un smartphone haut de gamme, accessible au prix d’un milieu de gamme.

Il est équipé d’un processeur Dimensity 9300+, épaulé par 12 Go RAM et 512 Go de stockage. Cette configuration est très musclée et assure des performances solides dans toutes les situations d’usage au quotidien, y compris pour les tâches lourdes comme le jeu.

Le Xiaomi 14T Pro dispose également d’un bel écran AMOLED de 6,67″, avec des bords extrêmement fins. La dalle occupe ainsi plus de 95% de la surface avant du smartphone, ce qui le rend très agréable.

La qualité de l’écran est également très bonne, avec une définition de 2712 x 1220 px et un taux de rafraichissement de 144 HZ. Le pic de luminosité est de 4000 nits, sans oublier le contraste infini de la technologie OLED qui permet d’avoir des noirs purs.

Pour ce qui est de la partie photo, le Xiaomi 14T Pro s’appuie sur un bloc de trois capteurs. Le module principal est un grand-angle de 50 MP et il est appuyé par un capteur ultra grand-angle de 32 MP. Bien sûr, un téléobjectif est aussi de la partie : ce module de 50 MP offre un zoom optique 2,5x. Nous avons testé le Xiaomi 14T Pro qui délivre une belle copie en matière de photo.

Enfin, le 14T Pro est équipé d’une batterie de 5000 mAh, compatible avec une charge rapide de 120W. Il faut moins de 30 minutes pour le recharger intégralement.