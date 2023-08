Xiaomi 13T Pro : une fuite dévoile les nouveaux capteurs plus performants du flagship chinois

Global version of #RedmiK60Ultra, #Xiaomi13TPro, will very likely use different rear cameras:

– main 50 Mpx Sony IMX707 (not IMX800)

– telephoto 50 Mpx Omnivision OV50D

– ultrawide 13 Mpx Omnivision OV13B

Front camera is same, 20 Mpx Sony IMX596

— Kacper Skrzypek 🇵🇱 (@kacskrz) August 15, 2023