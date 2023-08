Xiaomi 13T Pro : voici les premiers rendus 3D du prochain smartphone

Grâce à une source bien informée, le site MySmartPrice vient de publier en exclusivité les premiers rendus 3D du Xiaomi 13T Pro, le prochain flagship de la marque chinoise. L'occasion de découvrir le design de l'appareil, ses différents coloris et son ensemble photo signé Leica.

Sauf mauvaise surprise de dernière minute, les Xiaomi 13T et 13T Pro devraient être présentés durant le mois de septembre 2023. En attendant cette annonce officielle, les fuites concernant les deux appareils se sont multipliées sur la toile ces dernières semaines.

Tout d'abord et grâce à des indiscrétions de SnoopyTech, nous avons une idée des prix pratiqués par le constructeur. Ainsi, le 13T pourrait se négocier entre 700 et 800 euros en France. Quant au 13T Pro, la facture serait fixée sous la barre des 950 €. Plus récemment, un leaker réputé a dévoilé de nombreux détails sur les capteurs photo du Xiaomi 13T Pro.

D'après ses informations, l'appareil serait doté d'une configuration à deux capteurs de 50 MP, accompagnés d'un objectif ultra grand-angle. Le capteur principal serait donc signé Sony, à savoir un IMX707 à f/1.9. On retrouverait ensuite un capteur Omnivision OV50D ouvrant à f/2.0, et enfin un ultra grand-angle Omnivision OV13B de 13 MP.

Voici les premiers rendus 3D du Xiaomi 13T Pro

Maintenant, c'est au tour du site MySmartPrice d'apporter sa pierre à l'édifice. En effet et grâce aux informations fournies par une source fiable, le site vient de dévoiler en exclusivité les premiers rendus 3D du Xiaomi 13T Pro. L'occasion pour les utilisateurs de se faire une idée précise sur le design de l'appareil.

Ainsi, le rendu confirme surtout que le design sera identique à celui du Redmi K60 Pro, la version du smartphone destinée au marché chinois. Le 13T Pro sera visiblement proposé en deux coloris, à savoir noir et bleu. Néanmoins, cette seconde version profitera d'un dos en cuir si l'on en croit MySmartPrice.

Du côté de l'ensemble photo, on aperçoit le logo de Leica, ce qui confirmerait donc l'implication de la marque allemande dans la configuration des capteurs. Concernant ces derniers, on retrouve les trois capteurs évoqués plus haut. Concernant le capteur selfie de 20 MP, il loge ici dans la partie supérieure centrale de l'écran (en poinçon).

Grâce à ces images, on remarque également que les boutons d'alimentation et de volume seront installés sur le bord droit de l'appareil, tandis que la partie inférieure sera occupée par un port USB-C et l'emplacement à carte SIM. Pour rappel, de précédentes fuites prétendent que le Xiaomi 13T Pro sera doté d'un écran OLED 6,67″ en 144 Hz (2712 x 1220 px) et d'un processeur octa-core Dimensity 9200+ de Mediatek.

Source : MySmartPrice