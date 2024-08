Xiaomi 13T : le prix du smartphone est en chute libre grâce à cette offre

C'est certainement le bon moment de s'offrir le Xiaomi 13T ! Durant plusieurs jours, l'opérateur Orange vous donne la possibilité de bénéficier d'une remise totale de 400 euros sur l'achat du smartphone du constructeur asiatique.

Tout comme le Pixel 8a à 279 euros et le Honor 200 à prix très réduit, Orange a décidé baisser drastiquement le prix du Xiaomi 13T. Proposé dans un coloris noir, le smartphone de la marque chinoise voit son tarif passer de 649 euros à 249 euros. La réduction de 400 euros valable jusqu'au 7 août 2024 se fait par l'intermédiaire d'une remise immédiate de 200 euros de la part de l'opérateur et d'un bonus de reprise de 200 euros. Le bonus de reprise est obtenu si un ancien téléphone usagé est rendu en boutique Orange.

Dévoilé en même temps que le modèle Pro en septembre 2023, le Xiaomi 13T est un smartphone qui possède un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une définition de 2712 x 1220 pixels et un taux de rafraîchissement jusqu'à 144 Hz. Le smartphone est également équipé d'un processeur MediaTek Dimensity 8200-Ultra, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 256 Go, du système d'exploitation mobile Android 13 avec une surcouche MIUI 14, et d'une batterie de 5000 mAh compatible avec la charge rapide à 67W.

La partie APN se compose d'une caméra principale Leica de 50 MP, d'un téléobjectif Leica de 50 MP, d'un objectif ultra grand-angle Leica de 12 MP et d'une caméra frontale de 20 MP. Et pour en finir avec le Xiaomi 13T, la connectivité comprend le Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, la technologie Bluetooth 5.4, le GPS, le NFC et l'USB Type-C.