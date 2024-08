Un smartphone de la marque Honor est en forte promotion sur la boutique en ligne Orange. L'opérateur français vous propose d'économiser 380 euros sur l'achat du Honor 200. Toutes les informations sur ce nouveau bon plan sont à consulter dans la suite de l'article.

Après le Pixel 8a à prix très réduit, c'est au tour d'un autre smartphone 5G de faire l'objet d'un bon plan intéressant chez Orange. Jusqu'au mercredi 7 août 2024, le Honor 200 proposé dans un coloris noir revient à 269 euros au lieu de 649 euros. La réduction de 380 euros s'effectue grâce à une remise immédiate de 80 euros, à un bonus de reprise de 200 euros à valoir sur un ancien téléphone et à une offre de remboursement de 100 euros (voir conditions).

Arrivé en France en même temps que le Honor 200 Pro, le Honor 200 embarque un écran de 6,7 pouces avec une définition Quad HD+ de 1200 x 2664 pixels, un taux de rafraichissement de 120 Hz, et une luminosité de 4000 nits. Fonctionnant sous le système d'exploitation Android 14 avec une surcouche MagicOS, le smartphone compatible avec la 5G dispose également d'un processeur Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, d'une mémoire vive de 12 Go de RAM, d'un espace de stockage de 512 Go et d'une batterie de 5200 mAh avec la charge rapide à 100W.

L'APN du téléphone comporte un triple capteur arrière de 50 MP (f/1.95) + 50 MP (téléphoto portrait, f/2.4) + 12 MP (ultra grand angle, f/2.2), et une caméra frontale de 50 MP (f/2.1). Pour terminer, la connectivité inclut la technologie sans fil Bluetooth 5.3, le NFC, le GPS, le Wi-Fi a/b/g/n/ac/ax, l'USB Type-C et un lecteur d'empreintes digitales.