Xiaomi 13 Ultra : le PDG confirme le lancement du smartphone en France en 2022

Alors que le Xiaomi 12S Ultra n’arrivera vraisemblablement pas chez nous, Lei Jun, le PDG de Xiaomi, a déjà promis que la prochaine génération de smartphone Ultra sera bien disponible en dehors de la Chine.

Xiaomi a levé le voile il y a quelques semaines sur ses nouveaux smartphones phares de 2022, les Xiaomi 12S, 12S Pro et 12S Ultra. Conçus en partenariat avec le spécialiste allemand de la photo Leica, les smartphones ont déjà réussi à épater les utilisateurs, mais tous n’ont pas pu en profiter. En effet, Xiaomi a rapidement confirmé que sa nouvelle série ne sera pas disponible en France, alors qu’il avait pourtant commercialisé les Xiaomi 12X, 12 et 12 Pro un peu plus tôt dans l’année.

Cependant, les fans français de Xiaomi seront heureux d’apprendre que Xiaomi a des plans bien différents pour la prochaine génération. En effet, sur son compte Weibo personnel, Lei Jun a déjà annoncé que la prochaine version Ultra de ses smartphones sera lancée en dehors de Chine, et succèdera donc au Xiaomi Mi 11 Ultra de 2021. « Cette génération d'Ultra n'est vendue qu'en Chine, la prochaine génération sera certainement vendue dans le monde entier », annonce le PDG.

La sortie du Xiaomi 12S Ultra chez nous n’est plus totalement exclue

Bien que Xiaomi ait déjà à de multiples reprises annoncé que le Xiaomi 12S Ultra ne quittera pas la Chine, plusieurs internautes ont eu la surprise de constater que le smartphone avait été référencé sur la version globale du site officiel du fabricant. Pourtant, habituellement, seuls les appareils qui sont effectivement lancés chez nous apparaissent sur ce site. Il semble difficile d’imaginer qu’il s’agit d’une erreur, puisqu’une page en anglais prend beaucoup de temps à rédiger et agencer. Quoi qu’il en soit, ceux qui attendent un nouveau modèle Ultra ici pourront bien profiter dès 2023 du Xiaomi 13 Ultra.

Pour l’instant, on ne sait pas grand-chose du prochain Xiaomi 13 Ultra de 2023, mais certains leakers tels que Ice Universe ont déjà dévoilé à quoi on pouvait s’attendre. Sans surprise, le Xiaomi 13 Ultra sera propulsé par la prochaine puce surpuissante de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 2.

Plus qu’une simple nouvelle itération du Snapdragon 8 Gen 1 actuel produit par Samsung, le Snapdragon 8 Gen 2 serait signé TSMC. La nouvelle puce profitera donc d’un procédé de gravure plus avancé, dont a profité récemment le Snapdragon 8+ Gen 1. Ce dernier permet d’obtenir une puce beaucoup plus efficace énergétiquement, mais surtout moins sujette aux surchauffes, la hantise principale des smartphones sortis au début de l’année.

On sait également que 2023 pourrait être l’année où l’on dira adieu aux mentons sur les smartphones haut de gamme. Selon Ice Universe, la série Xiaomi 13 devrait enfin adopter un nouveau design en façade avec un écran aux bordures symétriques. Côté photo, on imagine que le smartphone réutilisera le capteur géant de 1 pouce 50 MP IMX989 de Sony, et qu’il profitera toujours des modes de Leica. En Chine, le smartphone pourrait arriver dès la fin de l'année 2022 ou au début de 2023, mais il ne faut pas l'attendre en France avant au moins le deuxième trimestre 2023.

Source : Lei Jun