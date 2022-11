Le Xiaomi 13 repéré sur le benchmark Geekbench avec une puce Snapdragon 8 Gen 2

Comme l’a confirmé le fabricant chinois, le prochain Xiaomi 13 sera bien propulsé par une puce Snapdragon 8 Gen 2, et va donc devenir le smartphone de petite taille le plus puissant du marché.

Le Snapdragon 8 Gen 2 est actuellement la puce la plus puissance du marché, et c’est sans surprise qu’on la retrouvera à bord des prochains Xiaomi 13 et 13 Pro. Le plus petit modèle vient d’ailleurs d’être repéré sur le benchmark Geekbench. Il s’annonce plus puissant que le Samsung Galaxy S23, pourtant équipé d’une version modifiée de la puce.

En effet, le Xiaomi 13, qui porte le numéro de modèle 2211133C, a réussi à obtenir 1497 points sur le benchmark sur un cœur, et 5089 points en multicoeur. Malgré son format compact, il pourrait alors s’agir d’un des appareils les plus rapides du marché. La puce sera accompagnée de stockage UFS 4.0 et de 12 Go de mémoire vive LPDDR5X de nouvelle génération. Ces améliorations vont évidemment avoir un coup important, et le smartphone risque d’être plus cher que son prédécesseur.

Le Xiaomi 13 pourrait devenir plus cher

Avant le lancement officiel, des journalistes chinois ont dévoilé que Xiaomi se préparait à augmenter le prix de ses smartphones cette année. La production en masse a débuté il y a quelques jours, et le prix du smartphone devrait connaître une hausse comprise entre 15 et 20 %.

En cause, l’utilisation de meilleurs composants et matériaux, l’épidémie de COVID-19 qui sévit toujours en Chine, mais également le cours des devises qui a fortement changé depuis l’année précédente. On rappelle également que le Xiaomi 13 a enfin abandonné le troisième capteur macro pour un capteur téléobjectif beaucoup plus performant, et donc beaucoup plus couteux.

Alors que le Xiaomi 12 avait été vendu à partir de 3699 yuans dans sa version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, le nouveau Xiaomi 13 pourrait lui débuter aux alentours de 4500 yuans, soit 603 euros. Pour rappel, le smartphone avait été lancé en France à 899 euros, avant de voir son tarif baisser à 869 euros. Pour l’instant, on ne sait pas vraiment si cette hausse de prix en Chine impactera le prix en France, ou si Xiaomi fera un effort sur sa propre marge pour ne pas proposer le smartphone à un tarif trop élevé chez nous.