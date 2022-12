Xiaomi 13 et 13 Pro : voici la fiche technique complète des smartphones haut de gamme

Les Xiaomi 13 et 13 Pro se font attendre avec impatience, mais on connait désormais la fiche technique complète des deux appareils. Au programme, les meilleures technologies du marché.

Alors qu’on s’attendait à voir arriver les Xiaomi 13 et 13 Pro le 1er décembre, le lancement a finalement été reporté à cause d’un deuil national en Chine. Il faudra donc patienter jusqu’à la semaine prochaine, mais en attendant, nous savons tout des deux smartphones. Ceux-ci promettent d’être de grosses mises à jour par rapport aux modèles précédents.

Tout d’abord, les Xiaomi 13 et 13 Pro sont tous deux équipés du nouveau Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm. Il est épaulé par de la mémoire vive LPDDR5X et du stockage UFS 4.0 de nouvelle génération. Contrairement à la génération précédente, les deux smartphones sont cette fois-ci certifiés IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière, et tous deux profitent du même partenariat en photo avec le spécialiste Leica.

Les Xiaomi 13 et 13 Pro veulent dominer le marché des smartphones Android

Comme nous l’avions vu dans des rapports précédents, le XiaomI 13 aura droit à un écran FHD+ 120 Hz de 6,36 pouces. Ce dernier a d’ailleurs la particularité d’être plat, et d’offrir les bordures les plus fines jamais vues sur un smartphone. De son côté, le Xiaomi 13 Pro voit plus grand avec un écran incurvé QHD+ 120 Hz LTPO 3.0 de 6,73 pouces. Les deux promettent d’être extrêmement lumineux, avec un pic à 1900 nits. Ils utilisent la technologie OLED E6 de Samsung, qui promet d’être plus efficace énergétiquement.

En parlant de ça, le Xiaomi 13 a droit à une batterie de 4500 mAh avec la recharge rapide filaire 67W, tandis que le Xiaomi 13 Pro mise sur une puissance de 120W et un accumulateur de 4820 mAh. Xiaomi annonce déjà que ses smartphones sont encore plus autonomes que l’iPhone 14 Pro Max d’Apple.

Côté photo, les deux smartphones sont équipés de 3 capteurs. Le Xiaomi 13 Pro hérite du capteur principal IMX989 de 50 MP de 1 pouce du Xiaomi 12S Ultra. Il est accompagné par un ultra grand-angle JN1, et d’un téléobjectif JN1 offrant un zoom optique 3.26X. Ce dernier est stabilisé optiquement, et permet également de capturer des clichés macro.

Le Xiaomi 13 utilise lui un capteur principal IMX800 de 50 MP, un ultra grand-angle de 12 MP ainsi qu’un téléobjectif Samsung S5K3K1 de 10 MP (le même que le Galaxy S22) stabilisé optiquement offrant un zoom 3,2X. Le smartphone abandonne donc enfin le capteur macro qui n’était pas très utile. Enfin, on peut noter que Xiaomi a mis à jour son capteur frontal avec une caméra RGBW de 32 MP IMX709, qui permettra enfin d’améliorer les selfies des smartphones. Ceux-ci avaient souvent été critiqués sur les générations précédentes.