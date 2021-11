Xiaomi 12 Ultra : capteur photo sous l’écran et appareil 50 MP au dos, les dernières infos

Des informations concernant le Xiaomi 12 Ultra ont été repérées dans le code source de MIUI, et celles-ci dévoilent qu’il pourrait en fait y avoir deux Xiaomi 12 Ultra, dont une version « Enhanced Edition ».

Selon les informations de @xiaomiui, les Xiaomi 12 Ultra et Xiaomi 12 Ultra Enhanced Edition sont respectivement connus sous les noms de code « Thor » et « Loki » avec les numéros de modèle « L1A » et « L1 ». Il se pourrait donc que les smartphones aient un lien direct avec le Xiaomi MIX 4, le premier smartphone du fabricant avec une caméra sous l’écran, qui était connu sous le nom de « Odin ». Contrairement au Xiaomi 12 classique, les versions Ultra pourraient donc avoir droit à une caméra sous l’écran.

De plus, le code source vient de nouveau confirmer la présence d’une puce haut de gamme SM8450 de Qualcomm, que l’on connaît pour l’instant sous le nom de Snapdragon 898 ou Snapdragon 8 Gen 1. Celle-ci sera dévoilée officiellement par l’entreprise le 30 novembre prochain, et la présentation des Xiaomi 12 devrait lui emboiter le pas.

Le Xiaomi 12 Ultra pourrait offrir une configuration photo à 4 caméras

D’après les informations obtenues dans l’application caméra de MIUI, les Xiaomi 12 Ultra pourraient être équipés de 4 caméras au dos, contre 3 sur le Xiaomi Mi 11 Ultra de 2021. Cette fuite s’oppose donc à la précédente, qui n’annonçait que 3 caméras au dos du Xiaomi 12 Ultra. Cependant, comme la distinction entre le Xiaomi 12 Ultra et 12 Ultra Enhanced Edition n’est pas claire, il se pourrait bien que seul le smartphone le plus haut de gamme profite de cette quatrième caméra.

Le smartphone utiliserait un capteur principal de 50 MP, qui serait vraisemblablement le nouveau Samsung ISOCELL GN5 qui avait été présenté au mois de septembre. Il sera accompagné par un capteur ultra grand-angle de 48 MP, un téléobjectif de 48 MP permettant un zoom optique 5x ainsi qu’un périscope de 48 MP offrant un zoom optique 10X. L’application montre que le smartphone est toujours capable d’effectuer un zoom numérique maximal 120x.

Malheureusement pour le marché français, il semble que les Xiaomi 12 Ultra et 12 Ultra Enhanced Edition soient des modèles réservés à la Chine. Ils n’arriveront d’ailleurs pas en même temps que les Xiaomi 12 et Xiaomi 12 Pro, puisqu’ils seront commercialisés au deuxième trimestre de 2022.