Xiaomi 12 Pro Max : une version avec écran géant sortirait d’ici fin 2022

Xiaomi continue d'enrichir sa dernière gamme de smartphones. D'après une fuite, le groupe chinois prépare la sortie d'un Xiaomi 12 Pro Max avec un écran tactile plus imposant.

Fin décembre dernier, Xiaomi a présenté le Xiaomi 12, un nouveau smartphone orienté haut de gamme. Surfant sur le succès commercial et critique de son fleuron, la marque chinoise a ensuite dévoilé une pléthore d'autres terminaux. Xiaomi a notamment mis sur le marché le Xiaomi 12 Pro et le Xiaomi 12X.

D'après les fuites, le constructeur venu de Chine ne compte pas s'arrêter là. Xiaomi prépare actuellement le lancement d'une version très haut de gamme, le Xiaomi 12 Ultra. Comme les années précédentes, le smartphone va tout miser sur la photo. Il embarque d'ailleurs un nouveau capteur principal de 50 mégapixels signé Sony et profite de l'expertise de Leica, firme spécialisée dans la photographie.

Xiaomi s'apprêterait à lancer un 12 Pro Max dans les mois à venir

Sur le segment du haut de gamme, Xiaomi pourrait proposer un autre smartphone estampillé Xiaomi 12 dans les mois à venir. D'après les informations partagées par Digital Chat Station, un leaker réputé, sur Sina Weibo, le réseau social chinois, la marque s'apprête à lancer une version Max du Xiaomi 12 Pro.

L'informateur a découvert un nouveau nom de code et un nouveau numéro de modèle en fouillant dans la base de données d'un organisme de certification de Chine. D'après le nom donné par Digital Chat Station, on peut s'attendre à ce que le smartphone soit très proche du Xiaomi 12 Pro. L'intitulé Max laisse penser que le terminal profitera d'un écran tactile plus spacieux. Pour mémoire, le 12 Pro est déjà recouvert d'une dalle tactile de 6,73 pouces, ce qui est plutôt imposant.

Il n'est pas impossible que la marque apporte d'autres changements à la fiche technique, notamment à l'appareil photo ou à la taille de batterie. Très équilibré, le 12 Pro est doté d'un triple capteur photo de 50 mégapixels et alimenté par une batterie de 4600 mAh.

Sur le même thème : Le Xiaomi 12 Ultra pourrait écraser la concurrence en photo grâce à son capteur géant de 1 pouce

D'après la fuite, Xiaomi lancerait le smartphone lors de la seconde moitié de 2022 sur le marché chinois. On vous en dit plus dès que possible sur une éventuelle sortie en Europe. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.