Xiaomi 12 Pro : de nouveaux rendus promotionnels font surface quelques jours avant le lancement

Le Xiaomi 12 Pro n’a visiblement pas fini de se dévoiler sous toutes ses coutures. Alors que plusieurs fuites ont déjà révélé le design du flagship, des rendus inédits ont fait surface sur la toile. Ces derniers semblent faire la promotion d’autres appareils, mais donnent un très bon aperçu d’à quoi va ressembler le flagship chinois.

Dans deux semaines jour pour jour, Xiaomi lèvera le voile sur ton dernier flagship. Cela fait maintenant plusieurs mois que ce dernier fait l’objet de fuites à répétition, et comme il le veut l’usage, une grande partie de sa fiche technique a été révélée. Même constat pour le design du smartphone, dont plusieurs photos indiscrètes ont pointé du doigt un bloc photo composé de multiples capteurs.

Vous en vouliez encore ? Pas de souci, ce sont désormais des rendus promotionnels qui se sont fait la malle avant l’heure. Cette fois, c’est le Xiaomi 12 Pro qui est concerné. Bien que les images semblent faire plus faire la publicité d’accessoires que du smartphone lui-même, elles permettent d’avoir un joli aperçu de celui-ci en plus, en plus de confirmer les précédents leaks.

Le design du Xiaomi 12 Pro se dévoile une nouvelle fois

En effet, comme il a déjà été évoqué, le Xiaomi 12 Pro n’aura pas de caméra sous l’écran, mais optera plutôt pour un capteur selfie niché dans un trou central. À l’arrière, on retrouve le bloc photo composé de nombreux capteurs, dont un principal circulaire et deux plus petits se trouvant en dessous, accompagnés par un flash LED et un dernier module qui pourrait bien un être un LiDAR.

L’ensemble paraît relativement épais mais cela peut être un effet accentué par les photos. En outre, le design ressemblera de très près à celui du Xiaomi 12. Sous le capot, on devrait retrouver le dernier processeur de Qualcomm, le Snapragon 8 Gen 1, ainsi qu’une batterie 4500 mAh, alimentant un écran OLED d’une fréquence de 120 HZ. Le smartphone devrait coûter dans les environs de 680 €. Toutes ces rumeurs seront confirmées le 28 décembre prochain, date de présentation.

Source : Gizmochina