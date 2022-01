Redmi Note 11 : les nouveaux smartphones abordables de Xiaomi seront lancés le 26 janvier 2022

Xiaomi vient d’annoncer une bonne nouvelle sur les réseaux sociaux. Le fabricant tiendra un événement le 26 janvier prochain à l’occasion duquel il annoncera les nouveaux Redmi Note 11, ses smartphones abordables de 2022.

Xiaomi a présenté il y a maintenant plusieurs mois sa nouvelle série Redmi Note 11 en Chine, et les smartphones vont bientôt arriver en Europe. En effet, le fabricant chinois a annoncé que la série Redmi Note 11 arrivera en Europe le 26 janvier prochain à 13h. Plusieurs modèles seraient prévus pour l’Europe, et on sait qu’ils seraient au nombre de huit. On s'attend notamment à voir arriver un Redmi Note 11, un Redmi Note 11 Pro et peut-être un Redmi Note 11S.

Les smartphones succèderont directement aux Redmi Note 10 de 2021, qui étaient eux arrivés un peu plus tard au mois de mars. Comme chaque année, la gamme Redmi Note est la plus populaire chez Xiaomi, notamment grâce à leur rapport qualité-prix très intéressant.

Quelles caractéristiques techniques pour les Redmi Note 11 ?

Contrairement aux années précédentes, nous ne savons pas grand-chose des Redmi Note 11 européens. En effet, le Redmi Note 11 Chinois est arrivé en France sous le nom POCO M4 Pro 5G, et le Redmi Note 11 Pro arriverait lui en tant que POCO X4. Par conséquent, les Redmi Note 11 européens devraient être de nouveaux téléphones qui ne sont pour l’instant pas disponibles ailleurs.

Selon les informations de MySmartPrice, le Redmi Note 11 classique ne serait pas compatible avec la 5G. En effet, le smartphone serait propulsé par une puce Snapdragon 680, épaulée de jusqu’à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Le smartphone serait équipé d’un écran IPS LCD FHD+ de 6,5 pouces avec un taux de rafraichissement de 90 Hz. L’appareil abandonnerait donc la dalle OLED de la génération précédente, et celle-ci serait réservée aux modèles plus onéreux.

Côté photo, le Redmi Note 11 miserait sur une configuration à trois caméras, contre 4 sur la génération précédente. On retrouverait un capteur principal de 50 MP, un capteur ultra grand-angle de 8 MP ainsi qu’un troisième capteur de 2 MP. La partie selfie sera gérée par un capteur de 8 MP. On sait également que les smartphones seront disponibles en trois coloris : Star Blue, Graphite Gray et Twilight Blue.