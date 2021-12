Xiaomi 12 et 12 Pro : comment suivre la conférence de lancement en direct ?

Xiaomi va dévoiler aujourd’hui de nombreux appareils, dont notamment ses nouveaux smartphones haut de gamme Xiaomi 12 et 12 Pro, une montre connectée ou encore des écouteurs sans fil. La marque donne rendez-vous à ses fans en début d’après-midi, dès 12h30.

Après qu’ils ont fait l’objet d’importantes fuites ces derniers mois, Xiaomi s’apprête enfin à lancer ses nouveaux Xiaomi 12 et 12 Pro, qui succèderont directement aux Xiaomi Mi 11 et Mi 11 Pro de l’année précédente. Ceux-ci n’arriveront pas seuls, puisqu’ils seront accompagnés du Xiaomi 12X, un smartphone plus modeste avec un Snapdragon 870 qui restera réservé au marché chinois.

L’événement sera retransmis en direct sur le réseau social chinois Weibo. Les appareils ne seront pas directement lancés en France, mais cela nous permettra d’avoir un aperçu des produits qui arriveront chez nous (pour la plupart) au cours des prochaines semaines.

À lire également – Xiaomi 12 Pro : design, fiche technique, on sait tout du smartphone juste avant son lancement

Quand et comment suivre la conférence de Xiaomi ?

Quand a lieu la présentation de Xiaomi ? : mardi 28 décembre 2021

: mardi 28 décembre 2021 À quelle heure le live va-t-il commencer : à 12h30 (heure française)

: à 12h30 (heure française) Comment suivre le live de Xiaomi : sur site de streaming chinois Bilibili, en chinois uniquement.

: sur site de streaming chinois Bilibili, en chinois uniquement. Combien de temps va durer le live : au minimum deux heures

Que faut-il attendre de la conférence de Xiaomi ?

Le fabricant chinois ne compte pas seulement dévoiler ses Xiaomi 12, 12X et 12 Pro lors de sa conférence de fin d’année. En effet, les trois smartphones seront accompagnés de nombreux autres appareils, dont la Xiaomi Watch S1, une montre premium ultra-résistante avec du verre saphir, ou encore les Xiaomi True Wireless Earphones 3, ses nouveaux écouteurs sans fil haut de gamme.

On retrouvera également d’autres appareils destinés à la maison connectée comme une bouilloire connectée capable de purifier de l’eau ou encore une nouvelle version de sa tablette connectée Xiaomi Pad 5 Pro avec 8 Go de RAM et 256 Go ainsi qu’un clavier proposé dans différent coloris.

Enfin, on sait que Xiaomi dévoilera une nouvelle version de sa surcouche MIUI 13, qui promet d’être plus fluide et adaptée aux tablettes. Le fabricant annonce notamment avoir optimisé ses applications système, puisque celles-ci seraient entre 20 % et 26 % plus fluides que sur MIUI 12.5 Enhanced Edition. Les applications tierces n’ont pas été oubliées, et promettent des performances de 15 % à 52 % plus élevées.