Pixel 6/ 6 Pro : Google promettrait 5 ans de mises à jour, comme Apple

Avec les Pixel 6/ 6 Pro, Google s'engagerait à fournir un support logiciel de 5 ans. En miroir d'Apple, le géant de Mountain View promettrait de mettre ses smartphones à jour jusqu'en 2026, révèle un informateur. La fuite dévoile aussi l'intégralité de la fiche technique des futurs fleurons de Google.

Ce jeudi 8 juillet 2021, Jon Prosser, célèbre leaker du monde du smartphone, a publié la fiche technique des Pixel 6 sur son site web. L'informateur affirme avoir reçu des informations de la part d'une “source très fiable”.

D'après les informations de Jon Prosser, Google s'engagerait à promettre 5 années de mises à jour sur les nouveaux Pixel. La fuite ne précise pas si l'entreprise déploiera des mises à jour de sécurité ou des mises à jour majeures d'Android pendant cette période.

La fiche technique complète des Pixel 6 fuite des mois avant l'annonce

Avec ce support logiciel étendu, Google se rapproche d'Apple, qui garantit plus de 5 ans de mises à jour iOS sur ses iPhone. Actuellement, le groupe de Mountain View n'offre que 3 ans de mises à jour Android majeures et 4 ans de mises à jour de sécurité sur les smartphones de son catalogue.

D'après Prosser, le Pixel 6 standard est recouvert d'un écran AMOLED de 6,4 pouces. L'autonomie est confiée à une batterie de 4614 mAh. Les performances sont assurées par un chipset développé par Google, probablement le fameux Whitechapel conçu avec Samsung, couplé à 8 Go de RAM. Au dos, on trouve un double capteur photo composé d'un objectif de 50 mégapixels accompagné d'un module de 12 mégapixels ultra large. Google proposerait 128 Go ou 256 Go de stockage interne.

De son côté, le Pixel 6 Pro est construit autour d'un écran AMOLED de 6,71 pouces. Le smartphone haut de gamme est alimenté par une batterie de 5000 mAh, le même chipset signé Google et 12 Go de mémoire vive. Sur cette édition plus premium, Google intègre un triple capteur photo. En plus du module 50 mégapixels et du capteur 12 mégapixels ultra large, on trouverait en effet un objectif téléphoto de 48 mégapixels. Enfin, Google proposerait jusqu'à 512 Go de stockage.

Google ne devrait pas annoncer les Pixel 6 avant le mois d'octobre 2021. Une précédente fuite évoque une présentation dès le 30 septembre 2021. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : Front Page Tech