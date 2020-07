Microsoft et 8BitDo présentent une manette Xbox One dédiée à xCloud

Microsoft a travaillé avec le constructeur 8BitDo pour concevoir une nouvelle manette Xbox One. Cette dernière n’est pas prévue pour jouer sur votre console, ni même sur PC, puisqu’elle sera dédiée au jeu mobile, et plus particulièrement xCloud, le futur service de streaming de Microsoft.

8BitDo est un constructeur qui s’est fait connaître par sa manette Android reprenant le design du pad de Super Nintendo ou encore sa toute petite manette pour la Switch. La société collabore aujourd’hui avec Microsoft pour présenter la Sn30 Pro, une manette mobile dédiée avant tout au jeu sur xCloud.

Le pad reprend les couleurs et les codes de design de celle de la Xbox One, mais la ressemblance s’arrête là. Nous avons en effet des sticks symétriques ainsi qu’une forme relativement plate, sans poignée pour caler ses paumes. On retrouve toutefois tous les boutons de la manette d’origine ainsi que les gâchettes et la touche centrale.

La manette se connecte en Bluetooth et est livrée avec un support pour poser votre smartphone. La batterie promet une autonomie de 18 heures et se recharge en USB Type-C. Un logiciel pour remapper les touches sera également disponible.

xCloud, le nouveau pari de Microsoft

Le but est évidemment pour Microsoft de promouvoir son futur service xCloud. Ce service devrait être lancé avant la fin de l’année et permettra de jouer en streaming à tous les jeux Xbox, que vous soyez sur Android ou iOS. Cette manette, qui reprend la configuration de celle de la One, sera la manette miniature officielle du service.

Elle peut déjà être précommandée sur la boutique américaine d’Amazon au prix de 45 dollars. Sa sortie officielle est fixée au 21 septembre prochain.

xCloud est une pièce importante de l’avenir de Microsoft. Si le constructeur va bien entendu miser sur sa console Xbox Series X pour la prochaine génération, il va également parier sur ses services, comme le Xbox GamePass ou le xCloud. Le but est de permettre de multiplier les services pour toucher le plus de monde possible. Reste maintenant à savoir si cette stratégie va payer face à un Sony qui reste lui dans un format traditionnel.

Et vous, comptez-vous vous acheter cette manette Android pour xCloud ? Comment la trouvez-vous ? Dites-le-nous dans les commentaires !