Une Xbox portable pour le jeu en streaming serait dans les cartons de Microsoft

Voici une drôle de rumeur. Microsoft travaillerait sur un nouveau projet : une Xbox portable. Elle servirait principalement à jouer à partir du Xbox Cloud Gaming, le service de jeu en streaming de la firme de Redmond. Elle s’appuierait sur la récente plate-forme Snapdragon G3x Gen 1, présentée par Qualcomm.

Cette semaine, nous avons beaucoup parlé de Qualcomm dans nos colonnes. Nous avons bien évidemment évoqué le Snapdragon 8 Gen 1, un SoC destiné aux smartphones haut de gamme qui arriveront l’année prochaine : le Xiaomi 12, le Find X4 Pro, les OnePlus 10 et 10 Pro, etc. Nous avons également présenté le Snapdragon G3x Gen 1, un SoC qui se destine aux plates-formes de jeux sous Android.

Lors de la présentation du Snapdragon G3x, Qualcomm a également dévoilé une « console ». Il s’agit bien évidemment d’un kit de développement destiné aux créateurs de jeu. Ces derniers pourront, grâce à ce kit, mieux appréhender les caractéristiques techniques du SoC et ses optimisations logicielles. Ce kit de développement, dont la photo illustre cet article, ressemble beaucoup à une alternative au Steam Deck de Valve.

Microsoft travaillerait sur une Xbox portable supportant le jeu en streaming

Le fait que le kit de développement prenne la forme d’une console portable est très intéressant. En effet, la connexion 5G (en plus du WiFi) en fait une excellente plate-forme pour jouer en déplacement à des jeux nécessitant une connexion permanente. Et même des jeux en streaming. Une rumeur provenant de nos confrères de Windows Central affirme que Microsoft aurait en effet eu l’idée de créer une « Xbox portable » basée sur le Snapdragon G3x Gen 1 et ses compétences réseau.

Cette console n’aurait pas besoin d’être excessivement puissante, puisqu’elle servirait principalement (mais certainement pas uniquement) de client léger pour le jeu en streaming. Un simple navigateur et un chipset capable de gérer une connexion 5G et de décoder un flux vidéo feraient l’affaire. Il est même presque étonnant de vouloir utiliser un SoC orienté gaming pour cela. Mais, comme dit le proverbe, qui peut le plus peut le moins.

