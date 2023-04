Microsoft 365 limite le stockage d’Outlook pour vous inciter à prendre un abonnement

Microsoft a revu sa politique en ce qui concerne le stockage dans le cloud. Désormais, les utilisateurs de Microsoft 365 en version gratuite voient leur espace de stockage partagé entre OneDrive et Outlook, pourtant différents en taille. Une manœuvre qui limite l’utilisation de la boîte mail et qui incite à passer à la caisse.

Les titulaires d’un compte Microsoft ont peut-être remarqué un changement dans leur espace de stockage cloud ces derniers temps. En effet, Microsoft a discrètement modifié sa politique en ce qui concerne le stockage gratuit, puisque depuis le 1er février 2023, il est partagé entre OneDrive et Outlook, ce qui peut amener à des difficultés sur la boîte mail.

L’offre gratuite de Microsoft 365 offre 5 Go de stockage sur OneDrive et 15 Go sur Outlook. De quoi disposer d’un certain confort sans mettre la main à la poche. Mais maintenant que les espaces sont unifiés, cela change tout.

Microsoft incite les utilisateurs à s’abonner à Microsoft 365

Ainsi, toutes les données Outlook sont stockées sur OneDrive, qui propose un espace bien moins important. Cela signifie toutes les pièces jointes, les documents, les images… De ce fait, l’utilisateur n’a plus réellement 15 Go promis par Oulook, puisqu’il atteint les 5 Go de OneDrive avant ça.

Une situation qui conduit à certaines difficultés pour utiliser sa boîte mail Outlook. Une fois arrivé à 5 Go, l’utilisateur n’a plus le choix : il doit soit supprimer un grand nombre de messages, parfois importants, soit investir dans un compte Microsoft 365 qui offre 100 Go de stockage. Une petite filouterie made in Microsoft qui n’a pas été repérée au premier abord, mais qui rend bien pénible la vie des usagers.

A lire aussi – Microsoft : votre mot de passe ne va pas expirer, ce mail est une arnaque

A noter que les 15 Go d’Outlook sont toujours disponibles, mais uniquement pour les textes qui eux ne sont pas stockés sur OneDrive. De ce fait, Microsoft ne « ment » pas en affirmant proposer 15 Go de données gratuites stockées dans le cloud. Contacté par Windows Latest, Microsoft a confirmé cette nouvelle politique, indiquant que les deux espaces de stockages sont maintenant fusionnés.

Et vous, avez-vous remarqué des difficultés dans votre boîte Outlook ces dernières semaines ? Dites-le-nous dans les commentaires !

Source : Windows Latest