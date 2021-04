Xbox Series X : Stadia est jouable sur la console grâce au nouveau navigateur Edge

Le nouveau navigateur Edge en version Chromium arrive prochainement sur les Xbox Series X et S. Le site américain The Verge a pu le tester en avant-première et a réalisé une petite vidéo pour montrer les capacités de cette version. Elle permet de lancer différentes applications web comme Discord ou même Stadia.

Edge Chromium a été déployé au début de l’année 2020 sur PC afin de remplacer l’ancienne version du navigateur, désormais baptisée Legacy. Il va bientôt arriver sur les Xbox et certains utilisateurs peuvent déjà l’essayer. C’est le cas du site américain The Verge, qui nous en donne un premier aperçu vidéo (en bas d'article).

C’est Tom Warren, le rédacteur en chef, qui nous fait le tour du propriétaire. Il lance ainsi Edge Chromium sur sa console et nous montre à quoi sa ressemble. Sans surprise, nous sommes sur exactement le même navigateur que sur PC. Il est tout à faire possible de le personnaliser, de changer la couleur des fenêtres ou d’ouvrir plusieurs onglets. La seule différence majeure dans l’interface est l’absence d’extensions sur Xbox.

Qui dit navigateur Chromium, dit Stadia. Tom Warren a bien évidemment essayé le service Cloud Gaming de Google et surprise, c'est tout à fait possible. Dans la vidéo, on le voit utiliser le site web et lancer Cyberpunk 2077. Avec un tel navigateur, on imagine que xCloud pourra également tourner sur Xbox lorsqu’il sera disponible en version web. A noter que GeForce Now est pour sa part bloqué.

Discord, Word, de nombreuses apps fonctionnent sur la Xbox

On peut également constater que la Xbox permet de lancer Discord même si le microphone n’est pour l’instant pas pris en charge. Cependant, l’application se coupe lorsqu’Edge est mis en arrière-plan pour lancer un jeu. Il est aussi possible de lancer des logiciels Office directement sur le web. Oui, vous pouvez écrire un document Word avec votre manette.

Il faut signaler que nous avons là une version très précoce du navigateur sur Xbox et que les choses pourraient changer à l’avenir (on pense aux fonctionnalités liées à Discord). Dans tous les cas, la Xbox Series X se dote d’un atout de poids avec Edge, démultipliant les fonctionnalités de la machine, maintenant à même d’utiliser des applications web. Edge Chromium n’est pour le moment pas disponible pour le commun des mortels mais devrait être déployé dans les prochaines semaines.

Source : The Verge