Xbox Series X : le prix de la console de Microsoft révélé par des promos ?

La Xbox Series X va être lancée dans deux mois seulement. Alors que le mois de novembre approche à grands pas, le prix et la date de sortie exacte de la console next-gen n’ont toujours été dévoilés par Microsoft. Seulement, les promotions de certaines enseignes partenaires permettent de se faire une idée sur le prix de la Xbox Series X.

Comme vous le savez, nous sommes à deux petits mois de l’arrivée de la PS5 et de la Xbox Series X, les deux consoles de nouvelle génération de Sony et Microsoft. Et malgré le fait que nous approchions à grands pas de la sortie, aucun des deux constructeurs n’a communiqué la date de sortie officielle et le prix de leur machine respective.

Un mutisme plutôt étonnant, quand on se rappelle que Microsoft et Sony avaient révélé le prix de la PS4 et de la Xbox One lors de leur présentation officielle à l’E3 en 2013. Soit plusieurs mois avant le lancement. Évidemment, les fans commencent à s’impatienter sur les réseaux sociaux.

C’est notamment le cas d’un utilisateur qui s’est plaint sur Twitter du silence de Microsoft, affirmant que « les gens veulent savoir ce qu’ils vont payer ». Samuel Bateman, directeur du marketing chez Xbox UK (Grande-Bretagne), a répondu aux différentes doléances des utilisateurs.

La réponse reste la même : « Nous vous dirons tout quand nous serons prêts ». Vous l’aurez compris, Microsoft ne semble pas prêt à révéler le prix de sa console, et nous ne sommes pas à l’abri d’une annonce au dernier moment. Il est d’ailleurs plus que probable que l’entreprise américaine attende les premières annonces de Sony sur la PS5 avant de communiquer à son tour.

Nothing right now. But we’ll let you know when we’re ready 💚 — Samuel Bateman (@samuelofc) August 31, 2020

Seulement, des entreprises ont pris de l’avance et ont d’ores et déjà organisé des jeux-concours, dont les principaux lots sont des Xbox Series X ou des PS5. Comme le rapportent nos confrères du site BGR, des documents liés à ces opérations promotionnelles sont apparus sur la toile, et nous permettent de nous faire une première idée sur le prix de la Xbox Series X notamment.

On apprend par exemple que les marques américaines Chips Ahoy et Family Dollar viennent de publier les conditions de leur jeu-concours respectif, avec pour premier prix une Xbox Series X accompagnée d’une seconde manette sans fil Xbox officielle. Prix total du lot : 560 $. Si l’on se réfère à ce prix, on déduit donc que la Xbox Series X sera proposée à 500$ tandis que la manette sera affichée à 60$, des tarifs qui semblent probables.

Il faut noter que cette opération a débuté le 9 août 2020 et se terminera le 31 octobre, ce qui laisse entendre que Microsoft pourrait révéler le prix de sa console avant la fin du concours.

