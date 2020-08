Xbox Series X : découvrez dès maintenant l’interface de la nouvelle console sur votre Xbox One

La Xbox Series X, nouvelle console de Microsoft, proposera une nouvelle interface de navigation. Pas besoin d’attendre la sortie de la machine pour l’utiliser, puisqu’elle est dès maintenant disponible sur la Xbox One et peut se télécharger immédiatement.

La Xbox Series X, la nouvelle console de Microsoft, arrivera en novembre. Elle apportera son lot de nouveautés, dont une nouvelle interface. Pas besoin d’attendre la sortie de la console pour profiter de cette innovation, puisqu’elle est d’ores et déjà disponible sur la Xbox One.

En effet, Microsoft déploie actuellement cette nouvelle interface sur les machines actuelles partout dans le monde. Elle apporte des changements majeurs pour améliorer la navigation et la rendre plus intuitive. Cependant, Microsoft ne change pas une équipe qui gagne et garde son identité visuelle faite à partir de tuiles.

A lire aussi – Xbox Series X : date de sortie, prix, caractéristiques, jeux, tout savoir sur la prochaine console de Microsoft

Cette interface permet donc de mieux se repérer, refondant complètement le guide et le fil d’actualités. Il est ainsi plus simple de voir qui fait quoi dans vos amis et d’admirer leurs vidéos ou leurs captures d’écrans. Le système d’amis, justement, a également été revus et simplifié. Il faut dire qu’il était alors assez fouillis et mal fichu. Il est beaucoup plus aisé de contacter quelqu’un et de créer un groupe vocal.

Une plate-forme unifiée

La personnalisation de votre profil est plus poussée, vous permettant d’ajuster la couleur qui vous est associée, par exemple. La page d’accueil a aussi reçu une refonte graphique d’ampleur, qui change totalement. Enfin, cette mise à jour vous permet de vous connecter sur plusieurs appareils en même temps et de passer par votre smartphone pour discuter avec un ami, par exemple.

Car là est bien le cœur de cette nouvelle interface : l’uniformisation. Le joueur utilisera la même (à quelques différences près pour s’adapter au support) sur Xbox One, Xbox Series X, PC et smartphone. Le constructeur ne mise en effet pas uniquement sur sa machine, mais bien sur ses services, comme le Game Pass. Ce dernier permet de jouer à tous les jeux Xbox quel que soit le support contre un abonnement. Prochainement, le jeu dans le cloud sera même intégré. Ainsi n’importe quel appareil fera office de Xbox Series X, et tous passeront par la même interface. Il est donc logique que celle-ci débarque dès aujourd’hui sur One.

Source : Xbox