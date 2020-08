Xbox Series S : Microsoft échangerait vos jeux physiques contre des versions dématérialisées

La Xbox Series S n’existe pas officiellement, mais elle est sujette à nombre de rumeurs. Cette version moins puissante que la Series X pourrait ne pas embarquer de lecteur de disques. Pour permettre aux utilisateurs de jouer à leurs vieux jeux, Microsoft pourrait proposer un programme d’échange du physique au dématérialisé.

La Xbox Series X aura vraisemblablement le droit à une petite sœur, la Series S. Comme la PS5, la console sera déclinée en deux versions, une avec lecteur de disques, l’une sans. Contrairement à son concurrent, Microsoft pourrait faire de la Series S une machine moins puissante, mais vendue moins chère. Là se pose le problème de la compatibilité.

La Xbox Series X sera compatible avec des milliers de jeux sortis depuis la toute première Xbox. Vous avez un vieux jeu, vous le mettez dans votre console et il se lance. Une manœuvre impossible sans lecteur de disques. Comment faire pour miser sur la rétrocompatibilité sur les titres achetés en physique ? Tom Warren, le rédacteur en chef du très célèbre site The Verge, croit connaître la réponse.

I am not 100% sure on how they’ll handle it, but there have been rumors of a digital switch over where you send discs to Microsoft etc. I honestly hope they do this

