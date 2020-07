Xbox Series S : la console serait blanche contrairement à la Series X noire

La Xbox Series S, variante moins chère de la Series X serait proposée en un coloris blanc, comme la Xbox One S à en croire le blog TweakTown, qui s’appuie sur les photos d’une manette blanche.

Tout est parti d’une photo volée d’une nouvelle manette Xbox blanche : outre son coloris, l’appareil correspond parfaitement à la manette qui devrait être vendue avec la Xbox Series X lors de sa sortie. Ce qui à en croire le blog TweakTown suggère plusieurs scénarios. Tout d’abord, c’est certain, il y aura une version blanche de la manette – et cette dernière pourrait être disponible séparément à la vente.

Xbox Series S: une manette blanche pour un coloris blanc ?

L’autre hypothèse est davantage sujette à débat : elle suggère l’arrivée d’un coloris blanc sur au moins un des modèles des Xbox Series. Bien sûr, on pourrait imaginer que les deux consoles attendues (Xbox Series X et S) seraient toutes deux proposées en blanc. Mais pour l’heure Microsoft n’a montré que des Xbox Series X noires. Et n’a pas montré encore la Xbox Series S.

Il n’est donc pas impossible que ce coloris soit disponible sur la Series X, mais si on devait y vraiment parier dessus, on aurait plutôt tendance à penser que ce coloris sera celui de la Xbox Series S, la variante moins chère qui devrait être vendue entre 100 et 150 euros de moins la Xbox Series X. Des traces de cette console (nom de code Lockhart) font en effet surface depuis plusieurs semaines.

Il ne serait ainsi pas impossible que Microsoft utilise le coloris pour mieux différencier les deux consoles. D’ailleurs on relève que c’est ce que Microsoft avait déjà fait avec la Xbox One X (noire) et la Xbox One S (blanche) lors de leur lancement. Par la suite, les deux modèles ont été proposés dans diverses éditions permettant plus de choix. Les contours de la Xbox Series S restent pour l’heure assez mystérieux. On s’attend à ce que la console soit 67% moins puissante que la Series X.

Elle ne devrait ainsi pas permettre de jouer en 4K. Il est également possible, même si cela n’est pas encore confirmé, que cette console soit 100% numérique à l’image de la PS5 Digital Edition.