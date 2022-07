Nintendo confirme que les stores de la Wii U et de la 3DS fermeront le 27 mars 2023

On le savait déjà, mais Nintendo en rajoute une couche : la fermeture des stores de la Wii U et de la 3DS aura bel et bien lieu le 27 mars 2023, a rappelé la firme. Les joueurs ont jusqu’au 29 août 2022 pour ajouter leurs bons d’achat. Quant aux critiques concernant la préservation des jeux rétro, le constructeur se veut pour le moins évasif.

Les soucis ont commencé en juillet 2021. Dans l’ombre, Nintendo demande aux développeurs d’arrêter d’ajouter leurs jeux sur les stores de la Wii U et de la 3DS, ce qui n’annonçait déjà rien de bon pour la suite. Les soupçons se sont confirmés quelques mois plus tard, en février 2022. La firme nippone annonce alors que lesdits stores fermeront définitivement en mars de l’année prochaine. Depuis, c’est le calme plat depuis les bureaux japonais.

Malgré les plaintes des joueurs, Nintendo a semblé faire la sourde oreille. Pour autant, la communauté n’avait pas encore totalement baissé les bras, revigorés par le revirement de situation chez Sony concernant la fermeture de ses stores PS3 et PS Vita. Finalement, il n’en sera rien chez la maison-mère de Mario. Dans un billet de blog, cette dernière confirme une bonne fois pour toutes la mort de ses anciennes consoles, qui aura lieu le 27 mars 2023.

Dépêchez-vous d’ajouter vos cartes cadeaux aux stores Wii U et 3DS

Cette annonce ne sort pas de nulle part, car la date de validité des cartes cadeaux sur les stores approche à grands pas. En effet, les joueurs ont jusqu’au 29 août prochain pour ajouter leurs bons d’achat à leur compte. Passée cette date, ces derniers ne seront plus utilisables. En revanche, certains services seront maintenus au printemps 2023. Les serveurs des jeux en ligne, notamment, continueront de fonctionner. De plus, les jeux déjà achetés resteront téléchargeables durant une courte période.

Sur le même sujet : Voilà pourquoi Nintendo a attendu 10 ans avant de fermer l’eShop de la Wii U

Se pose néanmoins la question de la préservation du patrimoine vidéoludique. Dans une FAQ consacrée à la fermeture des stores, Nintendo a tenté d’y répondre en déclarant que l’abonnement Switch Online propose 130 jeux classiques en émulation sur sa dernière console. ” Les [joueurs] peuvent non seulement trouver des jeux dont ils se souviennent ou dont ils ont entendu parler, mais aussi d’autres jeux amusants qu’ils n’auraient peut-être pas pensé à rechercher autrement », argumente l’entreprise.

Source : Nintendo