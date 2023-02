Les jeux Xbox seront disponibles sur le service GeForce Now de Nvidia, c’est officiel

Tous les prochains jeux exclusifs Xbox seront prochainement disponibles sur le service de streaming de Nvidia, GeForce Now. Un accord sur dix ans dans la même veine que celui signé avec Nintendo. De quoi convaincre Sony de lâcher du lest sur le dossier Activision-Blizzard ?

Opération séduction pour Microsoft. Alors que le rachat d’Activision-Blizzard pour presque 70 milliards de dollars inquiète de plus en plus les concurrents et les régulateurs, la firme de Redmond tente de rassurer son monde avec des annonces fracassantes. Après les Call of Duty portés sur Switch pendant 10 ans, Brad Smith, le vice-président de Microsoft, promet que tous les nouveaux jeux Xbox seront disponibles sur GeForce Now dès leur lancement.

C’est lors d’une conférence organisée à Bruxelles que Brad Smith a annoncé la nouvelle. Une stratégie afin de convaincre les régulateurs Européens de la bonne foi de sa société :

« Microsoft va porter tous les jeux Xbox disponibles sur PC sur le service de cloud gaming GeForce Now. Nous allons aussi porter tous les jeux Activision-Blizzard, notamment les Call of Duty ».

Call of Duty, le jeu de la discorde entre Microsoft et Sony

Cet accord va courir sur dix ans et montre que Microsoft ne limite pas ses jeux à la Xbox seulement. A noter que bien qu’il soit un service de cloud gaming, GeForce Now ne rentre pas directement en concurrence avec le Xbox Game Pass. Le premier nécessite d’acheter les jeux avant d’en profiter, tandis que le deuxième fonctionne sur un système d’abonnement. Dernier point : les titres Microsoft disponibles sur Steam et l’Epic Games Store seront aussi concernés.

Ce partenariat permet à Microsoft de s’assurer un allié de poids dans le dossier du rachat, celui de Nvidia. En portant tous ses jeux sur les plateformes concurrentes et en mettant l’accent sur Call of Duty, la firme de Redmond lance un appel du pied non dissimulé à son meilleur ennemi : Sony. Le constructeur japonais voit en effet d’un très mauvais œil la détention de la licence guerrière par son rival.

Pour Sony, Call of Duty est une saga associée à PlayStation dans la tête des joueurs et l’en privze serait une catastrophe. Microsoft tente donc de montrer sa bonne foi en montrant que non, « Caloffe » ne sera pas exclusif à ses consoles. De quoi convaincre le constructeur japonais de lâcher du lest ?