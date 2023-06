Xbox : certains jeux du PC Game Pass arrivent bientôt sur GeForce Now

Lors du panel “What's Next For Gaming” avec l'équipe Xbox au 2023 Xbox Games Showcase, la vice-présidente de l'entreprise Sarah Bond a déclaré que les membres du PC Game Pass pourront bientôt jouer à leur catalogue sur les appareils GeForce Now.

Le Xbox Game Pass a connu un succès retentissant depuis sa sortie sur console, puis les joueurs PC ont pu profiter de l'énorme catalogue avec une formule dédiée : PC Game Pass. Désormais, le service est prêt à s'étendre puisqu'il va bientôt être disponible via GeForce Now de Nvidia.

Sarah Bond, responsable de l'expérience des créateurs de Xbox, a annoncé cette initiative lors d'une réunion privée des médias Xbox à Los Angeles. « Vous pourrez jouer à votre catalogue PC Game Pass sur tous les appareils pris en charge par Nvidia GeForce Now », a déclaré Sarah Bond.

Lire également – Age of Empires : tous les jeux de la saga culte seront disponibles sur GeForce Now en juin 2023

Le PC Game Pass s’invite sur GeForce Now

Il s’agit donc d’une excellente nouvelle pour les joueurs, en particulier ceux qui ne disposent pas de machines assez puissantes pour faire tourner les jeux du catalogue Xbox. « Cela permettra au catalogue PC Game Pass d'être lu sur n'importe quel appareil sur lequel GeForce Now est diffusé, comme les PC de faible puissance, les Mac, les Chromebooks, les appareils mobiles, les téléviseurs, et plus encore, et nous déploierons cela dans les mois à venir », précise Bond.

Malheureusement, tout le catalogue PC Game Pass ne sera pas accessible. Cette offre ne comprendra pas l'ensemble de la bibliothèque auxquels les joueurs ont habituellement accès, mais seulement quelques titres “sélectionnés”.

Il n'y a pas d'indication sur le nombre de jeux qui seront disponibles, mais on s’attend à en savoir plus au cours des prochaines semaines. Cette annonce s'inscrit dans le prolongement d'un partenariat Xbox-Nvidia lancé en mai, avec des jeux Xbox PC first-party disponibles sur le service de streaming.

Bond n'a pas non plus précisé quand le PC Game Pass et GeForce Now allaient s'unir, mais le message de Xbox réaffirme que le déploiement commencera « dans les mois à venir ». On vous tiendra évidemment au courant dès que nous en saurons davantage sur l’arrivée du PC Game Pass sur le service de Nvidia.