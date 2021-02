Xbox Game Pass : Wolfenstein Youngbloog, Final Fantasy 12, découvrez les jeux de février 2021

Xbox a révélé la liste des nouveaux jeux disponibles sur le Game Pass à partir de février 2012. Parmi eux, on retrouve certains titres reconnus tels que Wolfenstein Youngblood ou encore Final Fantasy XII. On pour également y découvrir Project Winter, Jurassic World et Ghost of a Tale.

Qui dit nouveau mois, dit nouvelles disponibilités sur le Xbox Game Pass. Ce mois-ci, le service accueille des jeux de belle facture. Parmi eux se trouve notamment Wolfenstein Young Blood, développé par MachineGames, un des studios rachetés par Microsoft il y a peu. Il s'agit du dernier opus de la saga populaire qui se plaît à réécrire l'Histoire. Il sera disponible uniquement sur le cloud le 11 février.

On retrouve également la version remastérisée pour de Final Fantasy XII, intitulée “The Zodiac Age”. Le jeu a reçu un très bon accueil critique à sa sortie en 2002. S'il est loin d'avoir atteint les scores de ventes faramineux du remake de Final Fantasy VII, le titre vaut le détour ne serait-ce que pour découvrir ou redécouvrir les anciens volets de la saga. Le jeu sera disponible sur console et PC le 11 février.

Jurassic World, Project Winter et Ghost of a Tale également de la partie

Le 4 février, les joueurs pourront également se familiariser avec Tilo, personnage de Ghost of Tale. Cet action RPG met en scène une souris ménestrel qui cherche à s'évader de la prison dans laquelle elle a été enfermée en compagnie de sa bien-aimée. Autre titre, autre évasion : Project Winter, le jeu multijoueur axé sur la tromperie est lui aussi disponible sur le service dès jeudi prochain.

Vous êtes plutôt du genre à chevaucher un faucon en plein vol ? Falconeer, disponible à partir du 4 février, propose des sessions d'affrontements aériens sur le dos d'un puissant oiseau de guerre. Son monde ouvert baptisé “Grande Ursée” permet également de découvrir de nombreux secrets et de rejoindre les clans qui le peuplent.

Enfin, Jurassic World et Stealth Inc 2 : A Game of Clones rejoignent à leur tour le Xbox Game Pass ce 11 février. Le premier vous met dans la peau du gérant de votre propre Jurassic Park, avec ce que cela incombe de recherche sur la biodiversité et la lutte contre l'espionnage industriel. Le second mettra quant à lui vos nerfs à rude épreuve en vous faisant incarner un clone qui devra rester cacher.

