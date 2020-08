Final Fantasy VII Remake : 5 millions de copies digitales vendues, un record pour Square-Enix

Final Fantasy VII Remake, sorti sur PlayStation 4 au printemps, est un succès critique, mais aussi commercial. Square-Enix annonce qu’il a atteint les 5 millions d’exemplaires vendus en digital uniquement. Ce qui sous-entend que les vrais chiffres de vente sont même meilleurs. Il devient le jeu le mieux vendu en digital de la série.

Le projet Final Fantasy VII Remake est certainement l’un des plus délicats de toute la série Final Fantasy, avec le remake de Final Fantasy XIV, chargé de rattraper l’échec cuisant de 2010, et l’épisode canonique Final Fantasy XV, qui devait faire oublier une trilogie Final Fantasy XIII très critiquée. Un projet délicat pour deux raisons : Square-Enix a eu toutes les difficultés du monde à moderniser sa série fétiche et Final Final Fantasy VII est l’un des plus emblématiques. Difficile de toucher à une légende sans s’attirer les foudres des fans.

Avec une note de 87 % sur Metacritics et un très beau 5/5 attribué dans nos colonnes par votre serviteur, Final Fantasy VII Remake a su accomplir un petit miracle : remettre au goût du jour Midgard et l’histoire de Cloud, Sephiroth et Tifa, tout en conservant tous les éléments que les fans ont aimés. FF7 Remake est un excellent jeu et nous ne pouvons, encore aujourd’hui avec le recul des heures et des heures passées dessus, que vous le conseiller.

Si les testeurs et les journalistes spécialisés sont pratiquement tous unanimes, ce sont surtout les joueurs qui le disent. Dans un message posté sur Twitter, Square-Enix annonce avoir vendu plus de 5 millions d’exemplaires dématérialisés du jeu depuis son lancement mondial le 10 avril dernier. Une très belle performance. D’autant plus que les fans de la série ont évidemment préféré acheter une version limitée physique. Cela va de soi. Les vrais chiffres de vente sont donc certainement plus élevés, même si la situation sanitaire au printemps a dû freiner les ventes en boîte.

We’d like to share a Midgar-sized THANK YOU to everyone who has supported #FinalFantasy VII Remake.

We shipped and digitally sold over five million copies worldwide, which has made #FF7R the highest selling digital release on the PlayStation platform in #SquareEnix history! pic.twitter.com/f6vaDSHukD

— FINAL FANTASY VII REMAKE (@finalfantasyvii) August 7, 2020