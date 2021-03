Bethesda est maintenant un studio de Microsoft et de ce fait, il développera des exclusivités pour le service Game Pass, a annoncé Phil Spencer. Toutefois, cela ne signifie pas que vous ne pourrez plus jouer à des jeux estampillés Bethesda sur PlayStation. Explications.

C’est fait : Bethesda est désormais une marque Microsoft, qui s’est offert le studio et ses licences pour plus de 7 milliards de dollars. Pour fêter l’événement, la firme de Redmond a organisé un petit événement en ligne le 11 mars. Ça a été l’occasion pour Phil Spencer, patron de la division Xbox, d’annoncer l’arrivée de 20 titres Bethesda sur le Game Pass. On a également pu en savoir plus sur la future gestion des exclusivités par Microsoft.

Bethesda est un studio tentaculaire avec des dizaines de licences réparties sur plusieurs plateformes. Tous les futurs jeux vont-ils devenir des exclus Xbox ? Au contraire, Microsoft va-t-il continuer à miser sur d’autres plateforme ? Une situation qui inquiète un peu les fans et qu’a voulu clarifier Phil Spencer. Oui, les futures licences de Bethesda seront des exclus Game Pass, mais cela ne veut pas dire que la PlayStation sera abandonnée :

“De toute évidence, je ne peux pas m’asseoir là et vous dire que tous les jeux Bethesda seront des exclusivités Xbox parce que nous savons tous que ce n’est pas vrai. Nous avons des obligations contractuelles que nous devons respecter. Nous avons des jeux sur d’autres plateformes et nous allons continuer à les supporter. Il existe des communautés de joueurs fortes. Nous aimons ces communautés et nous allons continuer à investir pour elles. Dans le futur nous pourrons aussi avoir d’autres obligations contractuelles ou liées à l’héritage que nous allons respecter.”

Héritage est le mot important de cette déclaration. On peut ainsi supposer que des futurs titres de sagas historiquement liées à plusieurs plateformes sortent aussi sur PlayStation 5. Les regards se tournent évidemment vers The Elder Scrolls 6, l’un des blockbusters les plus attendus de ces prochaines années.

Spencer évoque aussi les obligations contractuelles. Ici, on pense à deux jeux en particulier : Deathloop et Ghostwire Tokyo. Ce seront des exclusivités PS5. Prévus pour 2021, les deux titres de Bethesda sont un peu l'emblème de cette période de flottement. Pas prévus pour la Xbox Series X (GhostWire pourrait arriver plus tard, toutefois), ils sortiront tout de même sur PC. Deathloop sortira d'ailleurs sur Steam et on ne sait pas encore s'il sera un jour inclus dans le Game Pass.

Bethesda fera bien des jeux exclusifs Xbox

Pourtant, il ne faut pas non plus s’attendre à ce que Microsoft ne développe pas d’exclusivités. Après tout, c’est bien ça le nerf de la guerre. La firme de Redmond n'a pas racheté un studio pour 7 milliards de dollars simplement pour le plaisir de mettre des vieux jeux sur le Game Pass :

“Mais si vous êtes un joueur Xbox, la chose que je veux que vous sachiez est que nous allons vous livrer des grandes exclusivités sur les plateformes où le Game Pass est disponible. C’est notre but, c’est pourquoi nous faisons ça, c’est la base du partenariat que nous sommes en train de construire.”

Il y aura donc des exclusivités Bethesda sur le Game Pass dans le futur, Phil Spencer laissant entendre que des jeux allaient être développés spécialement pour la plateforme. Une manière d’attirer les nouveaux clients vers l’abonnement Game Pass, véritable cœur de cette nouvelle génération Xbox.

Bien entendu, nous ne sommes qu'au tout début de ce partenariat et nous n'en voyons que les premiers fruits avec l'arrivée du catalogue Bethesda existant sur le Game Pass. Nous verrons réellement les conséquences de ce rachat dans les années qui viennent avec des jeux développés sous la houlette de Microsoft.