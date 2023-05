Xbox Game Pass : voici les nouveaux jeux à venir en juin 2023

Microsoft vient tout juste de dévoiler la liste des nouveaux à venir sur le Xbox Game Pass à la début juin 2023. Encore une fois, il y en aura pour tous les goûts entre de l'horreur, de l'aventure colorée, de la gestion de colonies spatiales ou encore de la simulation de mécanique automobile.

Après l'arrivée de FIFA 23 ou encore Planet of Lana en mai 2023 sur le Xbox Game Pass, Microsoft vient d'annoncer la liste des nouveaux jeux à venir sur son service gaming à la début juin.

“Attendez-vous à recevoir encore plus de notifications vous signifiant qu'un nouveau titre est disponible dans le Game Pass ! Nous sommes ravis de vous proposer des simulations, des tueurs, de… l'empilage et plus de choses encore”, écrit la firme de Redmond sur le blog Xbox Wire.

Liste des nouveau jeux à venir sur le Xbox Game Pass

Mais sans plus attendre, voyons ensemble la liste complète des jeux à venir dans le catalogue du Xbox Game Pass :

Car Mechanic Simulator 2021 (Cloud, console & PC) – 1er juin

(Cloud, console & PC) – 1er juin Slayers X : Terminal Aftermath – Vengeance of the Slayer (Cloud, console & PC) – 1er juin

(Cloud, console & PC) – 1er juin The Big Con (Cloud, console & PC) – 1er juin

(Cloud, console & PC) – 1er juin Amnesia : The Bunker (Cloud, console & PC) – 6 juin

(Cloud, console & PC) – 6 juin Hypnospace Outlaw (Cloud, console & PC) – 6 juin

(Cloud, console & PC) – 6 juin Rune Factory 4 Special (cloud, console & PC) – 8 juin

(cloud, console & PC) – 8 juin Stacking (Cloud & console) – 8 juin

(Cloud & console) – 8 juin Dordogne (Cloud, console & PC) – 13 juin

Comme vous pouvez le constater, il y a de quoi faire. Si vous êtes amateur de sensations fortes, on vous conseille de jeter un coup d'oeil à Amnesia : The Bunker. Ce nouvel épisode de la célèbre saga horrifique prendra place dans un bunker hanté de la Première Guerre mondiale. Il faudra trouver des armes et outils et surtout garder les lampes allumées pour espérer survivre aux créatures terrifiantes qui rôdent ici bas.

Ceux qui apprécient le rétro gaming pourront essayer Stacking. Dans ce titre signé Double Fine Productions (Psychonauts 1 et 2), explorez un monde d'une autre époque peuplé de poupées russes vivantes.

Dans un genre tout aussi contemplatif, le jeu Dordogne s'annonce grandiose et promet un “voyage initiatique vibrant” portée par une sublime direction artistique (le jeu ressemble à une magnifique toile en aquarelle).