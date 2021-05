Xbox Game Pass : Red Dead Online et FIFA 21 annoncés en mai 2021

Le Xbox Game Pass accueille du lourd en mai 2021. En effet, les abonnés au service gaming de Microsoft vont pouvoir mettre la main sur FIFA 21, Red Dead Online, Steep ou encore Dragon Quest Builders 2. Il y en aura pour tous les goûts ce mois-ci.

Si vous suivez l'actualité vidéoludique, vous savez probablement que mai 2021 sera relativement chargé en sorties de poids. Après l'exclusivité PS5 Returnal lancée ce 30 avril, ce sera au tour du très attendu Resident Evil Village de débarquer ce 7 mai sur l'ensemble des machines disponibles (excepté la Switch).

Assassins's Creed Valhalla va de son côté accueillir sa première extension majeure baptisée “La Colère des Druides”, tandis que les fans de Mass Effect pourront revivre les aventures de Shepard dans Mass Effect : Legendary Edition. Sur le Xbox Game Pass, le programme sera aussi chargé, comme vient de l'annoncer Microsoft.

Après avoir balancé quelques titres supplémentaires fin avril comme Fable et Destroy All Humans, les abonnés pourront mettre la main sur plusieurs gros titres ce mois-ci. En premier lieu, les amoureux du ballon rond pourront jouer à FIFA 21 sur console et PC dès le 6 mai. Et si vous êtes plutôt sports d'hiver, Steep sera également de la partie.

Ceux qui ont l'estomac bien accroché pourront s'essayer à Outlast 2, un survival horror terrifiant et gore à souhait. À ne pas mettre entre toutes les mains. Et pour ceux qui cherchent une expérience nettement moins anxiogène, sachez que Just Cause 4 : Reloaded fait aussi son entrée sur le Game Pass. Le jeu d'action en monde ouvert d'Avalanches Studio se veut particulièrement fun et complètement barré.

Enfin, les abonnés pourront se faire un avis sur Red Dead Online, le mode multijoueur de Red Dead Redemption 2. Loin d'attendre la maestria d'un GTA Online, Red Dead Online saura tout de même vous occuper de longues heures grâce à ses nombreuses activités (tueur à gages, chasse, pêche, producteur d'alcool de contrebande, etc.). Jouez-y avec des amis si possible, l'expérience n'en sera que meilleure.

À lire également : Xbox Games with Gold – les jeux gratuits de mai 2021

Liste des nouveaux jeux disponibles en mai 2021

FIFA 21 (Console et PC) via EA Play – 6 mai

Outlast 2 (Cloud, console et PC) – 6 mai

Steep (Cloud & console) – 6 mai

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster (Console & PC) – 13 mai

Just Cause 4 : Reloaded (Cloud, Console & PC) -13 mai

Psychonauts (Cloud & Console) – 13 mai

Remnant : From The Ashes (PC) – 13 mai

Source : Xbox