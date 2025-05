Le Xbox Game Pass est “dangereux” selon l’ancien patron de PlayStation, voici ses arguments

Shuei Yoshida préfère l'approche de PlayStation à celle de Xbox en ce qui concerne les services d'abonnement incluant un catalogue de jeux.

Xbox a basé l'essentiel de sa stratégie sur le Game Pass, mais certains grands pontes de l'industrie du jeu vidéo remettent encore en cause ce type de modèle. C'est notamment le cas de Shuei Yoshida, ancien patron de Sony Interactive Entertainment (SIE), et par extension de la division PlayStation.

Il explique son point de vue dans un entretien accordé à Game Developer. “Si la seule façon pour les gens de jouer à des jeux est par le biais d'abonnements, c'est vraiment dangereux, car le type de jeux qui peut être créé sera dicté par le propriétaire des services d'abonnement”, estime-t-il. D'après lui, laisser les grandes entreprises seules décider des jeux qui peuvent être développés ou non ne fera pas progresser le secteur du gaming.

Le Game Pass “dangereux” pour les studios tiers et les joueurs ?

“Je pense que la manière dont Sony a abordé [les abonnements, ndlr] est plus judicieuse. Il s'agit de ne pas faire de promesses excessives et de permettre aux joueurs de dépenser de l'argent pour acheter les nouveaux jeux. Après quelques années, peu de gens seront prêts à acheter ces jeux à ce prix initial. Ils seront donc ajoutés au service d'abonnement et davantage de personnes pourront les essayer avant la sortie du prochain jeu de la franchise”, poursuit-il. Il critique ici directement la politique day one du Game Pass, tout en reconnaissant qu'il n'est pas tout à fait objectif en tant qu'ancien de chez Sony.

Pour l'instant, les dangers décrits par Shuei Yoshida ne se sont pas matérialisés. Au contraire, le Game Pass dispose d'un catalogue de jeux très diversifiés. Tous les genres sont représentés, ainsi que toutes les échelles, du petit titre indépendant aux grosses productions AAA. On remarque aussi que la présence des jeux dès le jour de leur sortie sur le Game Pass n'est pas synonyme d'absence de ventes, comme on a pu le constater avec Clair Obscur: Expedition 33 récemment.

Au moment de distribuer les bons points à la concurrence, Shuei Yoshida applaudit par contre la politique de rétrocompatibilité de Xbox et le double Joy-Con de la Switch, permettant un multijoueur immédiat.