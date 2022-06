Xbox Game Pass : Microsoft songe à proposer des démos jouables comme sur le PS Plus Premium

Alors que Sony lancera ce 23 juin sa nouvelle formule du Playstation Plus, Xbox est visiblement inspirée par certaines fonctionnalités inédites proposées par le constructeur nippon. En effet, Microsoft songe également à offrir aux abonnés du Xbox Game Pass la possibilité d'essayer les futurs exclusivités Xbox en avant-première, via des démos jouables.

La guerre des services gaming est désormais ouverte. Alors que le Xbox Game Pass règne en seigneur et maître depuis plusieurs années, Sony s'apprête à contre-attaquer avec le lancement ce 23 juin 2022 du tout nouveau Playstation Plus.

Cette formule inédite, issue de la fusion entre le PS Plus actuel et le PS Now, proposera trois abonnements différents. Le PS Plus Premium, l'offre la plus onéreuse, permettra notamment d'accéder à plus de 740 jeux issus des catalogues PS4 et PS5, mais aussi PS1, PS2, PS3 et PSP. De quoi faire plaisir aux amateurs de rétro gaming.

Et ce n'est pas tout, puisque les utilisateurs pourront également tester en avant-première les futurs jeux PS5 durant deux heures minium, grâce à des démos jouables exclusives et chronométrées. L'occasion pour les joueurs de tester un titre avant de passer éventuellement à la caisse.

Microsoft veut proposer des démos jouables sur le Xbox Game Pass

Or et d'après l'insider réputé Tom Henderson, Microsoft est plutôt séduit par cette idée. Selon ses sources, la firme de Redmond compte annoncer l'intégration des démos jouables sur le Xbox Game Pass avant l'ouverture du Summer Game Fest, prévue pour ce 9 juin 2022. En d'autres termes, un communiqué officiel ne saurait tarder si les sources de Tom Henderson ont vu juste.

Toujours d'après les informations glanées par l'insider, la fonctionnalité ne sera pas déployée avant l'année prochaine et sera donc réservée aux abonnés du Xbox Game Pass. Attention, la distinction n'a pas été faite entre les abonnés classiques et ceux du Xbox Game Pass Ultimate.

Par ailleurs, les démos jouables concerneraient uniquement des productions indépendantes dans un premier temps. Les développeurs qui ont choisi de proposer une démo jouable de leur titre à venir obtiendraient certaines contreparties, à commencer par une indemnisation de la part de Microsoft (créer une démo jouable demande des ressources et du temps) et à un accès à certaines données (retour des joueurs notamment) qui pourra les aider dans le développement de leur jeu. Bien entendu, il conviendra de prendre ces informations avec des pincettes, faute de confirmation officielle de la part de Microsoft.

Source : Exputer