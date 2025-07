Cette nouvelle décision sur Android donne à Gemini accès à vos données personnelles dès maintenant

Google vient d’activer une nouvelle fonction sur Android qui risque de ne pas plaire à tout le monde. L’assistant IA Gemini pourra désormais interagir avec vos applications sans vraiment vous demander la permission.

Depuis plusieurs mois, de plus en plus d’outils d’intelligence artificielle s’intègrent directement dans nos appareils. Microsoft a déjà déployé son assistant Copilot sur Windows, parfois difficile à désactiver. De son côté, Google multiplie aussi les intégrations automatiques, comme on l’a vu récemment avec les suggestions de Gemini dans Gmail ou les résumés générés par IA dans Google Docs. Ces ajouts se font souvent sans que les utilisateurs en soient vraiment informés, ni sans leur laisser un véritable choix.

Aujourd’hui, Google va encore plus loin. Depuis ce lundi, la société a activé une fonction qui permet à Gemini, son assistant IA, d’accéder à des applications tierces comme WhatsApp ou Messages, même si l’utilisateur avait déjà bloqué ces accès. Selon Ars Technica, ce dernier peut ainsi lire et traiter certaines données locales, et des « réviseurs humains » peuvent aussi consulter ces informations. L'entreprise indique qu’il est possible de limiter ces accès, mais les explications restent floues et peu pratiques pour la majorité des utilisateurs.

Gemini pourra accéder à toutes vos applications Android dès aujourd’hui

Dans l’e-mail envoyé aux utilisateurs, Google précise que Gemini pourra interagir avec vos applis, même si l’activité de l’IA est désactivée. Pourtant, aucun guide simple n’explique clairement comment désactiver complètement cette intégration. Les pages d’aide renvoient vers des menus complexes, rendant la procédure confuse. Pour ceux qui veulent vraiment bloquer l’assistant, la solution la plus radicale est de désinstaller l’application. Mais cela nécessite l’outil Android Debug Bridge, une manipulation avancée peu accessible au grand public.

Google insiste sur les avantages de cette integration, affirmant que Gemini peut aider à envoyer des messages ou passer des appels plus facilement. Mais beaucoup d’utilisateurs restent méfiants face à ces IA toujours plus présentes. Les experts conseillent de vérifier régulièrement les autorisations et de rester attentif aux mises à jour automatiques. Cette décision rappelle à certains l’époque où Microsoft avait imposé Internet Explorer, et déclenché un débat sur la liberté de choix. Pour beaucoup, cette évolution marque un recul en matière de confidentialité et de contrôle des données.