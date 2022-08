Xbox Game Pass : Gunvolt, Expedition Rome, découvrez la liste des nouveaux jeux d’août 2022

En début de chaque mois, Microsoft a pris l’habitude de lever le voile sur tous les nouveaux jeux qui seront offerts dans le catalogue du Xbox Game Pass. Août 2022 sera donc chargé avec QuByte Classics : Thunderbolt, un jeu mythique qui vous replongera dans votre enfance avec ses versions 8 et 16 bits remastérisées. Quant à la série Gunvolt, elle suit son cours avec Azur Striker Gunvolt 3 et son lot d’actions 2D à couper le souffle.

Nous aimons les débuts de mois, car cela rime avec des nouveautés en termes de jeux sur le catalogue de Xbox Game Paas, qui est en réalité le service gaming de Microsoft. Juin était déjà passionnant avec une série de jeux de rêve comme : FIFA 22, Total War, Cry 5 , de même que Three Kingdoms et beaucoup d’autres belles surprises.

Juillet n’était pas en reste avec l’annonce de jeux légendaires tels que la saga culte des Yakuza et ses 3 premiers épisodes. De plonger dans l’ambiance morose des rues de Tokyo dans les années 80. À côté, on a aussi découvert des jeux intéressants comme Road 96, Owverwhelm et la liste n’est pas exhaustive. Après ce bref rappel des jeux sortis le mois dernier, il est temps à présent de s’intéresser aux principaux jeux qui sortiront sur le catalogue en août 2022.

Xbox Game Pass : la liste complète des jeux d'août 2022

Pour ce nouveau mois, Microsoft débute fort avec l’annonce du jeu culte Azure Striker Gunvolt 3 disponible depuis le 1er août. Ce nouvel épisode de la série est certainement le plus fun d'entre tous, avec à la clé une belle intrigue. L’éditeur a mis l’accent sur le graphisme en proposant un jeu en 2D avec la nouvelle star de la série nommée Kirin. Elle devra se défaire de tous ses adversaires pour franchir les multiples niveaux disponibles pour espérer la victoire finale.

L’autre jeu qu’il faudra suivre dès le 3 août est Gales of Windoria. Le jeu vous permet de faire le tour du monde à l’aide d’un Beakle volant. Plusieurs challenges vous attendent lors des combats à tour de rôle ou durant les défis spéciaux, que devront relever vos personnages selon leurs capacités respectives. Si votre équipe est en défaillance, vous pourrez compter sur les Quartz afin d’aguerrir votre team et la doter par la même occasion de plusieurs nouvelles techniques et facultés.

Voici une liste détaillée des jeux phares qui vous attendent en août sur le Xbox Game Pass :