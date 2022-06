Xbox Game Pass : Far Cry 5, Total War: Three Kingdoms, de nouveaux jeux arrivent en juin 2022

Xbox a enfin annoncé les jeux qui seront disponibles sur Xbox Game Pass dans les derniers jours de juin. La plupart des titres révélés avaient déjà été confirmés pour le service. Cependant, il y a eu quelques surprises supplémentaires.

Seulement quelques jours après que Microsoft a dévoilé une première partie des jeux qui seront disponibles à la fin du mois de juin 2022, dont notamment FIFA 22 ou encore TMNT Shredder’s Revenge, le géant américain a finalement annoncé de nouveaux jeux qui rejoindront son service d’ici quelques jours.

Le Xbox Game Pass accueillera bientôt de nouveaux titres d’ici la fin du mois de juin et au début du mois de juillet. C’est par exemple le cas de Far Cry 5 ou encore Naraka : Bladepoint, mais également Total War : Three Kingdoms. Certains titres seront disponibles sur PC, sur le Xbox Cloud Gaming ou sur console, et certains seront même disponibles sur tous les services Game Pass à la fois.

Quels sont les jeux qui arrivent sur le Game Pass ces prochaines semaines ?

Voici tous les titres qui seront bientôt disponibles sur le Game Pass :

FIFA 22, 23 juin (Console et PC)

Naraka: Bladepoint, 23 juin (Cloud, Console, et PC)

Far Cry 5, 1er juillet (Cloud, Console, et PC)

Pour rappel, certains autres titres sont d’ores et déjà disponibles. C’est par exemple le cas de Shadowrun Trilogy qui est sorti le 21 juin sur le cloud et les consoles et de Total War : Three Kingdoms arrivé le même jour sur PC. On retrouve également Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder's Revenge sur le cloud, PC et consoles ou encore OMORI sur le cloud, PC et consoles.

Les membres du Game Pass Ultimate auront également bientôt accès à une nouvelle gamme d'avantages, notamment un pack de tenues futures Ms Marvel dans Marvel's Avengers, un pack Pass Tense Razorback dans Halo Infinite et un pack Awakening dans Naraka : Bladepoint.

Malheureusement, il n’y a pas que de bonnes nouvelles, puisque les abonnés au Xbox Game Pass doivent également savoir que le service perdra un total de quatre jeux le 30 juin. FIFA 20, Jurassic World Evolution, Last Stop et MotoGP 20 seront tous retirés du service. Ils feront l'objet d'une réduction à l'achat, mais seront retirés des services à la fin du mois.

