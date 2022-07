Xbox Game Pass : Yakuza, Road 96, voici la liste des nouveaux jeux de juillet 2022

Comme d'habitude, Microsoft profite de ce début de mois pour dévoiler la liste des nouveaux jeux à venir sur le catalogue du Xbox Game Pass. En juillet 2022, les joueurs pourront découvre l'ambiance sombre du Tokyo des années 80 avec les trois premiers épisodes de la saga culte des Yakuza.

Qui dit début de mois dit forcément nouveaux jeux à venir sur le catalogue du Xbox Game Pass, le service gaming de Microsoft. Après avoir proposé Far Cry 5, Total War : Three Kingdoms ou encore FIFA 22 en juin 2022, la plateforme va accueillir des jeux issus d'une saga culte en juillet 2022.

Notez que la firme de Redmond a également fait des annonces de taille en juin 2022. On sait par exemple que l'intégralité des jeux de Riot Games comme League of Legends, Legends of Runterra ou Valorant débarqueront prochainement sur le Xbox Game Pass. Mais venons-en maintenant aux jeux à venir sur le catalogue en ce début de période estivale.

Les jeux à venir en juillet 2022 sur le Xbox Game Pass

Tout d'abord, Microsoft annonce l'arrivée de trois jeux issus d'une saga culte, à savoir Yakuza ! En effet, les joueurs pourront redécouvrir les trois premiers épisodes remastérisés de la licence éditée par Sega. Yakuza 0 vous inventera à revivre “l'extravagance, le glamour et la décadence des années 80″ à Kamurocho, un quartier fictif de Tokyo. Quant à Yakuza Kiwami et Kiwami 2, ils vous permettent de redécouvrir dans les meilleures conditions possibles les deux premiers opus de la saga sortis sur PS2 en 2005 et 2006.

Parmi les autres jeux annoncés en juillet 2022, on retiendra également Road 96, un jeu narratif dans lequel le joueur devra prendre à part à un voyage périlleux vers la frontière. Chaque kilomètre vous demandera de faire un choix et vos décisions modifieront le déroulé de votre périple, les personnes que vous croiserez, etc.

Voici dans le détail la liste des jeux disponibles en juillet 2022 sur le Xbox Game Pass :

Yakuza 0 (Cloud, Console & PC)

Yakuza Kiwami (Cloud, Console & PC)

Yakuza Kiwami 2 (Cloud, Console & PC)

Last Call BBS (PC)

DJMax Respect V (Cloud, Console & PC) – 7 Juillet

Matchpoint : Tennis Championships (Cloud, Console & PC) – 7 juillet

Road 96 (Cloud, Console & PC) – 7 juillet

Espace Academy (Console & PC) – 14 juillet

Mon Ami Peppa Pig (Cloud, Console & PC) – 14 juillet

Overwhelm (PC) – 14 juillet

Pat'Patrouille : le film, à la rescousse d'Adventure City (Cloud, Console & PC) – 14 juillet

PowerWash Simulator (Cloud, Console & PC) – 14 juillet

Pour rappel, le Xbox Game Pass est disponible depuis le 30 juin 2022 sur les Smart TV Samsung lancées en 2022.