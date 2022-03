Xbox Game Pass : Les Gardiens de la Galaxy, Kentucky Route Zero, voici les jeux de mars 2022

Décidément, le Xbox Game Pass frappe très fort en ce mois de mars. Après avoir annoncé l’ajout de Crusaders Kings 3 dans son catalogue, la liste complète révèle l’année prochaine des Guardiens de la Galaxy, de Kentucky Route Zero et de la compatibilité de Microsoft Flight Simulator avec le cloud gaming.

Quel mois de mars pour le Xbox Game Pass ! Il y a quelques jours, nous apprenions que Crusaders Kings 3, le jeu de stratégie médiévale acclamé par les joueurs et la critique, rejoindra le catalogue du service le 29 mars prochain. Mais la liste évoquée ne contenait que 5 titres dont, par ailleurs, le très alléchant Far : Changing Tides. Aujourd’hui, Microsoft révèle la liste complète des jeux pour le mois à venir. Et il y a du très, très lourd.

Sans plus attendre, voici donc tous les titres qui seront disponibles sur le Xbox Game Pass dans les mois à venir :

Far : Changing Tides (Cloud, Console, PC) — 1er mars

Microsoft Flight Simulator (Cloud) — 1er mars

Lightning Returns: Final Fantasy 13 (Cloud, Console, PC) — 3 mars

Kentucky Route Zero (Cloud, Console, PC) — 10 mars

Lawn Mowing Simulator (Xbox One) — 10 mars

Marvel's Les Guardiens de la Galaxie (Cloud, Console, PC) — 10 mars

Young Souls (Cloud, Console, PC) — 10 mars

Le Xbox Game Pass accueille de très gros jeux en mars 2022

Les fans de Marvel auront tout de suite détecté la présence des Gardiens de la Galaxie, l’immense succès d’Eidos sorti en octobre 2021. Après les phénomènes Spider-Man et Spider-Man : Miles Morales, Marvel semble déterminé à conquérir le monde du jeu vidéo avec titres de qualités, mettant entre autres l’accent sur la narration. Mais il n’y a pas que les blockbusters qui ont cette prétention. Kentucky Route Zero, petit jeu indépendant, a fait grand bruit lors de sa sortie finale en 2020, notamment grâce au tableau sombre qu’il dresse de l’Amérique moderne et à son histoire émouvante.

Autre ajout de taille, Microsoft Flight Simulator rejoint le catalogue cloud. Plus besoin d’être sur votre PC ou Xbox pour sillonner les airs, vous pouvez désormais vous envoler à partir de votre smartphone, tablette, et tout autre appareil avec un navigateur web. Enfin, quelques jeux quitteront également le catalogue ce 15 mars, dont voici la liste complète :

Nier : Automata (Cloud, Console, PC)

(Cloud, Console, PC) Phogs ! (Cloud, Console, PC)

(Cloud, Console, PC) Torchlight 3 (Cloud, Console, PC)

(Cloud, Console, PC) The Surge 2 (Cloud, Console, PC)

Source : Microsoft