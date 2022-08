Xbox Game Pass : l’annonce de l’arrivée de Death Stranding est imminente

Selon le leaker Tom Henderson, le Xbox Game Pass s’apprête à annoncer que Death Stranding débarque dans son catalogue. D’après ses informations, la confirmation officielle devrait se faire aujourd’hui. Avant-hier, le service de cloud avait laissé planer le doute sur Twitter, certains trouvant étonnant qu’il puisse mettre la main sur une ancienne exclusivité PlayStation.

Il y a deux jours, le compte Twitter du PC Game Pass a lâché une petite bombe en changeant sa photo de profil. Dessus, on peut y voir un paysage relativement verdoyant, qui n’a pas manqué de susciter la curiosité des joueurs. En effet, à y regarder de plus près, cette image ressemble trait pour trait à l’environnement de Death Stranding. Dès lors, la rumeur se répand comme une traînée de poudre : Death Stranding pourrait bientôt rejoindre le catalogue Xbox Game Pass.

Si la chose peut paraître étonnant pour certains, du fait que le jeu est ancienne exclusivité PlayStation, il faut savoir que ce dernier a récemment eu droit à un portage PC, édité par 505 Games. Autrement dit, il est parfaitement éligible au catalogue de Microsoft. Tom Henderson, leaker renommé de la sphère vidéoludique, semble bien de cet avis. Selon lui, l’annonce officielle se ferait même aujourd’hui.

Death Stranding sur PC Game Pass ? C’est bientôt officiel

À tout moment donc, Microsoft pourrait annoncer la grande nouvelle qui agite les réseaux sociaux depuis deux jours. Aucune heure n’ayant été indiquée par Tom Henderson, il ne reste plus qu’à rester à l’affût. Difficile encore de dire si Death Stranding rejoindra la liste des jeux disponibles au mois d’août, bien que la firme de Redmond semble avoir teasé de nouvelles surprises dans les jours à venir.

En attendant, d’autres jeux Bethesda sont quant à eux déjà disponibles. On retrouve notamment le cultissime Wolfenstein 3D, qui a largement contribué au succès de la saga, ainsi que Return to Castle Wolfenstein, An Elder Scrolls Legend : Battlespire et The Elder Scrolls Adventures: Redguard. De quoi patienter avant, on l’espère, l’annonce officielle de l’arrivée du jeu de Hideo Kojima.