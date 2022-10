Age of Empires 4 arrive enfin sur Xbox Series X, c’est officiel

C’est officiel, Microsoft va décliner sa célèbre saga Age of Empires sur consoles. Deux opus vont ainsi arriver sur la Xbox Series X et la Xbox Series S dans le courant de l’année 2023. Bien entendu, ils seront inclus dans le Game Pass.

C’était une chose réclamée depuis longtemps par les joueurs : l’arrivée des jeux Age of Empires sur les Xbox Series X et Series S. Microsoft a répondu favorablement à la demande, puisqu’Age of Empires 2 et 4 arriveront très prochainement sur les consoles du constructeur.

C’est lors du stream organisé pour les vingt cinq ans de la saga que la firme de Redmond a annoncé la chose. Les deux titres arriveront courant 2023 et seront tous deux disponibles dans le Game Pass. C’était déjà le cas sur PC, mais pas sur Xbox.

Age of Empires 4 arrive enfin sur Xbox Series X

Pour rappel, Age of Empires 4 est sorti en 2021 exclusivement sur PC. C’était d’ailleurs une exclusivité intéressante, étant donné la politique du « play anywhere » de Microsoft. Le titre a brillamment repris la formule des anciens opus, tout en lui donnant une nouvelle profondeur. Microsoft n’a pas donné de date précise pour une sortie console, juste un vague « 2023 ».

En revanche, nous avons bien une date pour Age of Empire 2 Definitive Edition. Il sera disponible le 31 janvier 2023. Il s’agit d’un remaster du jeu de 1999, avec une amélioration graphique mais aussi du nouveau contenu. Il est sorti initialement sur PC en 2019. A noter que les deux autres volets de la franchise, Age of Empires 1 et 3, ont aussi eu le droit à un remaster, mais pour le moment, aucune sortie sur console n’est prévue. Peut-être pour plus tard, qui sait ?

En tout cas, cela fait plaisir de voir Age of Empires revenir sur le devant de la scène. L’un des emblèmes du style RTS avait été laissé de côté depuis trop d’années, le genre étant considéré comme dépassé. Le succès d’Age of Empires 4 prouve qu’il existe encore un public prêt à passer des nuits et des nuits à faire la guerre contre les autres joueurs.